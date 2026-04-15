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PERFIL: ¿Quién es John Barrett, el nuevo encargado de negocios de EEUU en Venezuela?

Kharelys Mendez
Por Kharelys Mendez
2 Min de Lectura
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John Barrett fue designado como el nuevo encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela tras la salida de Laura Dogu.

Tras el nombramiento, Barrett abandonará sus funciones como encargado de negocios se la sede diplomática estadounidense en Guatemala, cargo que ocupaba desde enero de 2026.

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De acuerdo a la información reseñada por la Embajada de EEUU, Barrett es miembro de carrera del Servicio Exterior Senior.

Se había desempeñado recientemente como Ministro Consejero en la Embajada de EEUU en Panamá desde mayo de 2023.

Previamente, ocupó el cargo de consejero para Asuntos Económicos en la Embajada de EEUU en Perú y, anteriormente, el de Cónsul General en el Consulado General en Recife, donde lideró la labor diplomática en ocho estados del noreste de Brasil.

De 2015 a 2017, Barrett trabajó en Washington como alto funcionario del Departamento de Estado para la relación bilateral entre los Estados Unidos y Filipinas.

Mientras, de 2012 a 2015, él fue consejero para Asuntos Económicos en la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador.

Su trayectoria en el servicio exterior también incluye misiones en China, Afganistán y una asignación previa en Guatemala.

Antes de incorporarse al Departamento de Estado, John Barrett ocupó cargos de planificación estratégica y comercial en PepsiCo, The Walt Disney Company y L.E.K. Consulting.

Además, obtuvo su licenciatura en Middlebury College y una maestría en administración de empresas (MBA) de la Escuela de Negocios Wharton de la Universidad de Pensilvania. Habla español y portugués.

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