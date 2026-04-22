¿De cuánto será el aumento salarial? La nueva filtración a solo días del 1May

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se prepara para anunciar el próximo viernes, 1 de mayo, un incremento «responsable» del ingreso básico, mientras que gremios y sindicatos exigen mejoras del salario mínimo.

De acuerdo al medio Bitácora Económica, el gobierno de Rodríguez ha evaluado distintos montos. Fuentes laborales aseguraron que se estaría analizando aumentar el salario mínimo hasta una cifra equivalente a 70 dólares.

Cabe destacar que se trata de una cifra extraoficial y voceros gubernamentales no han brindado detalles al respecto. La propia Rodríguez se ha limitado a afirmar que se tratará de un aumento «responsable», sin profundizar en ello.

Igualmente, una filtración indicó a principios de mes que se podría integrar el «bono contra la guerra económica» al salario base. La aprobación final estaría en manos de la Comisión para el Diálogo Laboral y la Constituyente de Seguridad Social.

DEBATE SOBRE EL SALARIO

Gremios y sindicatos llevan varias semanas protestando en todo el país para exigir mejoras en el salario mínimo. Aunque hay distintas propuestas, parece que todavía no hay un consenso claro con el gobierno nacional.

Un punto crítico es el Foro de Diálogo Social, que se llevará a cabo en Caracas el 28 y 29 de abril. El gobierno, junto a sindicatos y confederaciones de trabajadores, la empresa privada y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), buscará establecer un acuerdo laboral.

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Las autoridades todavía no han aclarado si se aumentará sobre el ingreso o el salario, a la vez que tampoco hay detalles sobre el monto del incremento. En el marco del Foro, se discutirán estos temas y los convenios con los trabajadores.

A pesar del Foro y el anuncio de un aumento para el 1 de mayo, los gremios insisten en un salario «digno». Este mismo miércoles, profesores de más de 20 universidades se apegaron a un paro de 24 horas para que se cumplan sus exigencias.