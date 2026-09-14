Damnificados serán reubicados: Colegios que servían como campamentos volverán a retomar actividades escolares

Las autoridades nacionales confirmaron este lunes que en los próximos días serán desocupados los colegios que cuentan con campamentos transitorios para los damnificados de los devastadores terremotos del pasado 24 de junio.

El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, precisó que 19 colegios siguen funcionando como campamentos. Ante el inicio del nuevo año escolar, los damnificados serán desalojados y las escuelas retomarán las actividades regulares.

«Se están haciendo otros campamentos y mucha de esta gente tiene ya contrato de alquiler o de compra y están en los procesos de mudanzas», explicó Rodríguez en una entrevista al programa Al Instante.

Rodríguez agregó que unos 83.000 estudiantes fueron trasladados a otros colegios por los daños causados en los terremotos. Algunos de estos planteles comenzarán a trabajar en doble turno, mientras que algunas escuelas privadas pasarán a usar instalaciones públicas.

NUEVO AÑO ESCOLAR

El ministro señaló que más de seis millones de estudiantes se incorporaron al año escolar este lunes, 14 de septiembre. Agregó que unos 400.000 jóvenes se sumaron a la matrícula y destacó el «crecimiento sostenido».

«Hace dos años escolares teníamos cinco millones y medio de estudiantes. El año antepasado 5.900.000 y el año pasado cerramos en 6.009.000 (…) nosotros aspiramos llevarlo a siete millones con el plan de crecimiento que tenemos», dijo.

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Por otra parte, Rodríguez precisó que hay 440.000 docentes en la nómina nacional. «A esos se les suman 50.000 maestros que dependen de la nómina municipal y estadal, y los maestros que son de las escuelas privadas y subsidiadas», acotó.

El ministro afirmó que «un esfuerzo gigantesco» para recuperar el ingreso de los docentes. «Lo que nosotros nos pusimos como meta es que el crecimiento de la economía tiene que verse reflejado en los maestros», acotó.