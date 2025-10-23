«Cura, te vamos a matar»: El mensaje que dejaron en una iglesia de San Juan de los Morros

Sujetos no identificados atacaron en la noche del miércoles la Iglesia Cuasia en la ciudad de San Juan de los Morros, en el estado Guárico, dejando severas amenazas de muerte contra el cura de la parroquia.

El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela denunció lo ocurrido en la parroquia San Juan Pablo II, en el sector El Guafal. «Sujetos sin identificación ingresaron al lugar sagrado a generar estos hechos vandálicos», apuntó.

De acuerdo a la denuncia, los sujetos amenazaron directamente al sacerdote Juan León, «quien se encarga de ofrecer la eucarística». Además, dejaron escritos negro en el altar de la iglesia, a pocos centímetros de la cruz.

«Maldito cura. Te vamos a matar», decía uno de los escritos. «Terrorista, fascista, ladrón, hp», apuntó un comentario a un lado de la cruz.

CONDENA DESDE LA IGLESIA

El monseñor Raúl Ascanio reveló que el sacerdote de la iglesia llevaba varios meses recibiendo amenazas. Aunque desconocen de dónde provienen, las autoridades eclesiásticas están preocupadas por el ataque a la parroquia.

«Es un hecho gravísimo. Hay amenaza de muerte. Unas ofensas tremendas hacia el sacerdote. Aquí está la comunidad y representantes con lágrimas que corren por sus ojos, profundamente dolidos», dijo Ascanio.

Tras el ataque, las autoridades policiales resguardaron la iglesia y pusieron en marcha las pesquisas. «Hacemos un llamado para que se aboquen a investigar y hacer justicia para que el padre pueda continuar con su trabajo», añadió.

Los hechos se dieron apenas días después de que Nicolás Maduro acusó al cardenal Baltazar Porras, exarzobispo de Caracas y Mérida, de «conspirar» contra José Gregorio Hernández y su canonización por la Iglesia Católica.