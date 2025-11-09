Cuatro presos políticos en El Rodeo I llevarían «11 días de castigo en aislamiento», según denuncian sus familiares

A los presos políticos recluidos en El Rodeo I, los están sometiendo a castigos «bajo condiciones inhumanas y degradantes», según lo denunciado por sus familiares.

Así lo hizo conocer el Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (Clippve) a través de una publicación en sus redes sociales.

«Denunciamos con profunda alarma y condena la grave situación a la que están siendo sometidos los presos políticos Henryberth Rivas, Antonio Sequea, Juan Carlos Monasterios y Rafael Castro, recluidos en el piso 4 de El Rodeo I, quienes cumplen 11 días de castigo bajo condiciones inhumanas y degradantes», precisó la ONG en su cuenta de X (Twitter).

De acuerdo a lo expuesto por sus familiares, los cuatro detenidos «se encuentran en aislamiento total, sin ropa, esposados las 24 horas del día y sin acceso a paquetería, lo que incluye medicamentos esenciales para el control de su salud».

Asimismo, señalaron que las autoridades penitenciarias se han negado a informar el motivo del castigo, así como su larga duración.

«Los funcionarios encargados de atender a los familiares aseguran ‘no tener información’, perpetuando la opacidad y la impunidad», destacó Clippve.

NO CORRESPONDE A UN HECHO AISLADO

En este sentido, advirtieron que este tipo de castigo no constituye un hecho aislado, ya que en anteriores oportunidades los detenidos en El Rodeo I sufrieron períodos de aislamiento que se extendieron «entre uno y cuatro meses».

Durante este tiempo, los injustamente detenidos sufren restricciones en su alimentación y el acceso al agua potable. Para la ONG esto configura «una práctica sistemática de tortura física y psicológica».

«Estas condiciones violan abiertamente la Constitución venezolana (Artículos 43 y 46), la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y las Reglas Mandela de la ONU sobre el trato digno a las personas privadas de libertad», recordó el Comité en su denuncia.

De igual manera, advirtieron que esta situación no se limita a los detenidos, ya que a sus allegados también los someten a la incertidumbre y el maltrato institucional, al negarle información sobre los reos de conciencia que se mantienen tras las rejas en Venezuela.

«Negar el contacto y la asistencia médica es una forma de castigo colectivo que refleja el desprecio del sistema penitenciario venezolano por la dignidad humana», expuso la ONG.

EXIGEN INVESTIGACIÓN INDEPENDIENTE PARA DETERMINAR RESPONSABILIDADES

Clippve exigió a las autoridades el cese inmediato de las medidas de «aislamiento y tortura» contra los cuatro detenidos anteriormente mencionados; que se les garantice acceso a la atención médica, los medicamentos, alimentación adecuada y se les permita comunicación con sus familiares.

Asimismo, exigieron una investigación independiente e imparcial para determinar las responsabilidades de los funcionarios implicados en estas violaciones de los Derechos Humanos de los detenidos y el fin «de los castigos prolongados y de toda práctica de tortura física o psicológica en los centros penitenciarios del país».

Por último, alertaron a la comunidad internacional y a las instancias de las Naciones Unidas sobre el hecho que, a su juicio, evidencia una grave y sostenida violación de los derechos humanos en Venezuela.

«El aislamiento prolongado, la desnudez forzada y el hambre son crímenes de Estado que vulneran la dignidad humana», sentenció el Comité.