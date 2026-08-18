¿Cuánto petróleo venezolano termina en las refinerías de EEUU? Esto reveló el subsecretario de Energía

La mitad de la producción petrolera venezolana actual tiene como destino los Estados Unidos, de acuerdo con lo precisado por el subsecretario de Energía estadounidense, Kyle Haustveit.

«En los últimos meses, hemos visto que ⁠más de 500.000 barriles, aproximadamente la mitad de la producción venezolana, se exportan a ‌Estados Unidos a las refinerías construidas específicamente para ese crudo», afirmó Haustveit en un evento en Houston reseñado por la agencia de noticias Reuters, tras destacar que el país produce actualmente alrededor de 1,25 millones ‌de barriles diarios.

Asimismo, el funcionario destacó los avances alcanzados por Venezuela en materia energética y garantizó que EEUU respetará la inviolabilidad de los contratos vigentes.

En el mismo evento, el vicepresidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Jovanny Martínez, sostuvo que Estados Unidos necesita los crudos pesados venezolanos para sostener su economía y proyectó que la producción nacional llegará a 1,245 millones de barriles diarios hacia finales de agosto.

Según el funcionario, las exportaciones petroleras del país han crecido 19,7 % en lo que va del año.

DILUYENTES Y PRODUCCIÓN DE COMBUSTIBLES

Martínez señaló además que Venezuela requiere diluyentes para procesar los crudos más pesados, insumo que a su juicio debería producirse internamente, y además llamó a modernizar y ampliar la capacidad de refinación del país.

Indicó que la producción de combustible ha aumentado 12,9 % en 2026, lo que permitió elevar en 5,4 % el suministro de combustible a nivel nacional.

«Hicimos un gran esfuerzo por la reforma energética, y ahora buscamos resultados reales en términos de desarrollo», afirmó Martínez, quien también indicó que Venezuela mantiene un déficit de gas natural de 500 millones de pies cúbicos diarios.