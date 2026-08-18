Bloomberg filtra los «obstáculos» que enfrenta la producción petrolera en Venezuela y de qué dependerá su futuro

La salida del empresario estadounidense Harry Sargeant III de sus intereses petroleros en Venezuela se perfila como una señal clave sobre el rumbo que tomará la industria energética del país.

De acuerdo con un análisis publicado este lunes, 17 de agosto, por el columnista Juan Pablo Spinetto en Bloomberg, el futuro de la producción petrolera venezolana dependerá no solo de la llegada de nuevos capitales, sino también de cambios políticos que permitan generar mayor confianza entre los inversionistas.

Sargeant, empresario energético y donante del Partido Republicano, mantiene durante años vínculos comerciales y políticos con Venezuela. Su relación con la administración Trump también cobró relevancia debido a su participación en conversaciones relacionadas con el sector petrolero venezolano.

De hecho, la agencia de noticias Reuters reportó en enero que Sargeant y su equipo habían asesorado a funcionarios estadounidenses sobre el eventual regreso de compañías petroleras de EEUU a Venezuela.

Sin embargo, en las últimas semanas, la administración de Trump incrementó la presión sobre Sargeant para que se deshiciera de sus intereses en Venezuela.

En ese contexto, el Departamento del Tesoro bloqueó activos vinculados a una de sus empresas y autorizó el proceso para que pudiera liquidar sus inversiones en el país.

Este movimiento adquiere especial relevancia —de acuerdo con lo apuntado en el artículo— debido a que Sargeant había conseguido posicionarse como un intermediario con vínculos tanto en Washington como en Caracas.

Su salida se produce, en un contexto en el que Estados Unidos busca redefinir la participación de compañías extranjeras en la industria petrolera venezolana, bajo nuevas condiciones.

PRODUCCIÓN PETROLERA CON AUMENTO LENTO

Ese giro coincide con un dato suministrado por Bloomberg, al destacar que la producción petrolera venezolana se ha estancado por los menos el aumento ha sido más lento de lo esperado.

Tras subir de unos 920.000 barriles diarios a comienzos de 2026 hasta cerca de 1,1 millones, el nivel se ha mantenido prácticamente sin cambios durante los últimos tres meses, muy por debajo de las proyecciones iniciales que hablaban de entre 1,2 y 1,5 millones de barriles diarios.

SOLUCIONES

Para Spinetto, la explicación está en la falta de nuevas inversiones: la recuperación del sector requiere capital, reglas claras y tiempo, condiciones —a su juicio— que aún no están garantizadas pese a la reciente distensión entre Washington y Caracas.

El análisis también establece una relación entre el aumento de la producción petrolera y una posible apertura política. En ese sentido, el autor plantea que el incremento de los barriles podría estar condicionado por la celebración de elecciones libres, al considerar que una mayor estabilidad institucional y certeza política serían claves para atraer inversiones de largo plazo.

En ese contexto, la salida de Sargeant se lee como parte de un reacomodo mayor de los intereses empresariales estadounidenses en Venezuela, en momentos en que Washington estaría fijando nuevas condiciones para la próxima etapa de explotación de los recursos energéticos del país.