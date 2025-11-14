Venezuela

«Cuánto dolor se esconde en esos silencios»: Edmundo González alzó la voz por las presas políticas en Venezuela

Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
González

El líder de la oposición, Edmundo González, participó en un foro en el que pudo escuchar los testimonios de las víctimas por arrestos políticos en Venezuela.

«Hoy volví a escuchar los testimonios y la situación de las mujeres venezolanas presas políticas y sentí, con absoluta claridad, cuánto dolor se esconde en esos silencios», expresó González en un mensaje divulgado en sus redes sociales.

ACTUALIZACIÓN | Participación y resultados: Los datos de las primarias de la oposición en gráficos
Chavismo celebra la llegada de 422 rusos a Margarita para «impulsar el turismo»
EMOTIVO VIDEO: Así recibieron los familiares a Pedro Guanipa y Rafael Ramírez Colina tras sus excarcelaciones

Asimismo, ratificó su compromiso con hacer justicia en cada uno de estos casos. «Mi compromiso es que todas vuelvan a casa. Que sus cuerpos y sus vidas sanen. Que Venezuela vuelva a ser un lugar donde cuidarnos no sea un acto de resistencia», comentó. 

«En un país donde son las mujeres quienes sostienen el hogar, la comunidad y hasta la esperanza, es un hecho que su ausencia rompe el centro emocional de la familia», añadió.

En este sentido, alzó la voz por las mujeres que han sufrido o siguen sufriendo este tipo de situaciones. «La violencia política también atraviesa los cuerpos de las mujeres, su salud, su dignidad y su derecho a vivir sin miedo».

LEA TAMBIÉN: ¿IRÁ O NO? LO QUE REVELÓ EL COMITÉ DEL NOBEL SOBRE LA ASISTENCIA DE MARÍA CORINA A LA GALA PARA RECOGER SU PREMIO EN OSLO

«Agradezco a Evelyn Pinto por el rigor y la sensibilidad de la investigación sobre la situación de las presas políticas. Muy pronto se publicará el informe completo, que será una herramienta fundamental para la verdad, la memoria y la justicia», adelantó.

 

