¿Irá o no? Lo que reveló el Comité del Nobel sobre la asistencia de María Corina a la gala para recoger su premio en Oslo

La líder de la oposición en Venezuela, María Corina Machado, estará el próximo 10 de diciembre en Oslo, Noruega, para recibir su premio Nobel de la Paz, según informó este viernes el Comité Nobel noruego.

«Ella misma ha dejado claro que vendrá. Al mismo tiempo, hay que destacar que es un viaje peligroso porque el régimen de Venezuela ha dicho que quiere quitársela de en medio», dijo el líder del Comité Nobel, Jørgen Watne Frydnes a la televisión noruega.

No obstante, aclaró que lo más importante es la seguridad de María Corina, así como que pueda volver a Venezuela luego de recibir el premio. «Por supuesto, tememos lo peor. Trabajamos con la premisa de que su seguridad esté garantizada y que llegue a Noruega sana y salva, pero también de que pueda regresar y continuar su importante labor en Venezuela».

Según el programa de actos del Nobel de la Paz, difundido por el comité noruego a principios de este mes, Machado estará presente ya el día 9 de diciembre en la tradicional rueda de prensa del ganador del premio en el Instituto Nobel de Oslo.

El Nobel de la Paz es elegido por el Comité Nobel noruego, formado por cinco personas nombradas por el Parlamento de ese país nórdico cada seis años, según la correlación de fuerzas en la Cámara.

La elección de Machado la respaldaron los principales partidos políticos noruegos. Sólo dos de los aliados externos del Gobierno laborista, el Partido de Izquierda Socialista (cuarta fuerza) y Rojo (sexta), se mostraron críticos.

El Consejo de la Paz noruego, una entidad que agrupa a 17 organizaciones pacifistas y a unos 15.000 activistas, anunció hace unas semanas que no organizará este año la tradicional procesión con antorchas por el centro de Oslo, el día de la entrega del Nobel de la Paz, por su desacuerdo con la elección de Machado.

Su presidenta, Eline H. Lorentzen, calificó la decisión de «difícil pero necesaria» y señaló que «algunos» de los métodos de Machado «no están en consonancia con nuestros principios y valores o los de nuestras organizaciones miembros, como son el impulso del diálogo y de los métodos no violentos».

La ‘Norwegian Venezuelan Justice Alliance’, una ONG noruega que trabaja «por la libertad, la democracia y los derechos humanos» en Venezuela, ha anunciado que asumirá la organización de la procesión de este año.

Los críticos de Machado han asegurado que ha promovido una invasión por parte de los Estados Unidos a Venezuela. En este sentido Jørgen Watne Frydnes desestimó estas acusaciones. «Existe mucha desinformación y propaganda. Estos países, socios cercanos de Venezuela, también cuentan con algunos de los aparatos de propaganda más poderosos del planeta».