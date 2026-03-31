Venezuela

¿Cuánto dinero y qué tiempo se necesita para mejorar el sistema eléctrico? Lo que reveló un experto

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
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Arturo Arenas, ingeniero electricista con más de 40 años de trayectoria, reveló los plazos e inversiones que requiere el sistema eléctrico venezolano para que vuela a ofrecer confiabilidad a los venezolanos.

«En Venezuela están actualmente dos multinacionales en la parte eléctrica, Siemens y General Electric. Ya hay algunas cifras de lo que se puede requerir para mejorar el sistema eléctrico venezolano. En ese informe preliminar están hablando de una inversión que va entre 15 mil millones de dólares a 40 mil millones de dólares», indicó el experto en entrevista con Román Lozinski.

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En este sentido, explicó que esta inversión bastaría para solventar todos los problemas de generación y distribución que tiene actualmente el sistema eléctrico.

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«Eso permitiría que el sistema eléctrico empiece a tener mejoras importantes, unas a mediano plazo y otras a largo plazo», señaló. Con respecto a los plazos, explicó: «Según este informe las mejores llegarían en un periodo de cinco a 15 años».

Asimismo, aclaró que es poco probable que puedan darse mejoras a corto plazo.

Ante esto, destacó que en esta etapa lo más importante es el ahorro de energía de cada venezolano. «No hay otra forma», aseveró.

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