¿Cuándo solucionarán crisis de agua a Nueva Esparta? Esto dice la gobernadora

La gobernadora de Nueva Esparta, Marisiel Velásquez, afirmó este miércoles que en menos de 20 días estará solucionado el suministro de agua hacia la entidad, una crisis que ha afectado a miles de habitantes.

Una falla en el sistema El Turimiquire, que surte a varios municipios de la isla Margarita, perjudicó el suministro de agua. Ante este escenario, Velásquez aseguró que las autoridades avanzan en las labores de reparación.

«Yo estimo que en menos de 20 días, ya deben estar conectándose el acueducto para que retomemos el acueducto del Turimiquire para Nueva Esparta que atiende los municipios de Tubores, Díaz Marcano, Gómez y parte del municipio García», dijo la mandataria regional, de acuerdo al medio Unión Radio.

Velásquez insistió en que un sismo causó daños estructurales el pasado 22 de febrero. En tal sentido, precisó que hubo un derrumbe en el kilómetro 7 del túnel de trasvase Guamacán, estado Sucre, que afectó el suministro de agua a Margarita.

PLANTAS DE AGUA

La mandataria regional insistió en que esta crisis se solucionaría en menos de tres semanas. Igualmente, aseguró que las autoridades han tomado varias medidas para atender los problemas de suministro de agua hacia Margarita.

Velásquez precisó que se han instalado plantas desalinizadoras en al menos tres municipios de Margarita. Una vez se arregle el sistema El Turimiquire, estas instalaciones quedarán como alternativa para los ciudadanos.

La crisis de agua potable en Sucre y Nueva Esparta ha afectado a miles de habitantes. Mientras que las autoridades tomaban planes de contingencia, la Unión Europea donó 175.000 dólares para atender la situación.