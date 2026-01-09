¿Cuándo será el regreso a clases? Esto dijo Delcy Rodríguez

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, confirmó este jueves que el regreso a clase será el próximo lunes, 12 de enero, a pesar del estado de conmoción vigente en el país tras el ataque de Estados Unidos, cuando fueron detenidos Nicolás Maduro y Cilia Flores.

Rodríguez encabezó este 8 de enero una actividad llamada Obratón para la entrega de obras en varios estados del país. Durante su alocución, disipó las dudas sobre el regreso a las aulas en el país.

La mandataria aseguró que, en medio de la coyuntura que vive Venezuela, las instituciones educativas están preparadas para abrir sus puertas. «Ya el lunes estamos regresando a clase», subrayó Rodríguez.

Tras el asueto navideño, Rodríguez aseguró que los estudiantes regresarán a las aulas con total normalidad. De acuerdo a sus palabras, buscan garantizar la continuidad del derecho a la educación.

EXPO NIÑOS DEL ESPACIO

Por otra parte, Rodríguez informó que este viernes será la reapertura de la Expo Niños en el Espacio. La exhibición, que fue inaugurada a principio de diciembre en el Centro de Convenciones de La Carlota, ha recibido a casi medio millón de niños.

«He pedido que a partir del día de mañana abra sus puertas nuevamente la Expo Niños en el Espacio, que ya tiene más de 400.000 visitas para que nuestros niños, nuestras niñas», explicó Rodríguez.

En el marco del regreso a clases, Rodríguez destacó el valor de exhibiciones de este tipo para los niños y adolescentes venezolanos. Distintos colegios de la Gran Caracas han organizado excursiones para presenciar la exposición.