Venezuela

¿Cuándo será el regreso a clases? Esto dijo Delcy Rodríguez

Caraota Digital
Por Caraota Digital
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
Foto: Prensa Presidencial

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, confirmó este jueves que el regreso a clase será el próximo lunes, 12 de enero, a pesar del estado de conmoción vigente en el país tras el ataque de Estados Unidos, cuando fueron detenidos Nicolás Maduro y Cilia Flores.

Contents

Rodríguez encabezó este 8 de enero una actividad llamada Obratón para la entrega de obras en varios estados del país. Durante su alocución, disipó las dudas sobre el regreso a las aulas en el país.

Leer Más

Al menos 13 accidentes de tránsito en Caracas durante solo este martes 12 de marzo, de los cuales siete ocurrieron entre las 6 a. m y 8 p. m.
Al menos 127 personas fallecieron y 512 resultaron heridas durante accidentes de tránsito en enero
Maduro ordena cerrar la embajada de Venezuela en Ecuador y el regreso del personal diplomático
Detuvieron a coordinador de VP luego de que le «prohibieran» la entrada a centro electoral como miembro de mesa en Yaracuy

La mandataria aseguró que, en medio de la coyuntura que vive Venezuela, las instituciones educativas están preparadas para abrir sus puertas. «Ya el lunes estamos regresando a clase», subrayó Rodríguez.

Tras el asueto navideño, Rodríguez aseguró que los estudiantes regresarán a las aulas con total normalidad. De acuerdo a sus palabras, buscan garantizar la continuidad del derecho a la educación.

EXPO NIÑOS DEL ESPACIO

Por otra parte, Rodríguez informó que este viernes será la reapertura de la Expo Niños en el Espacio. La exhibición, que fue inaugurada a principio de diciembre en el Centro de Convenciones de La Carlota, ha recibido a casi medio millón de niños.

«He pedido que a partir del día de mañana abra sus puertas nuevamente la Expo Niños en el Espacio, que ya tiene más de 400.000 visitas para que nuestros niños, nuestras niñas», explicó Rodríguez.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DELCY RODRÍGUEZ CONFIRMA RECONSTRUCCIÓN DE ZONAS AFECTADAS POR ATAQUE DE EEUU

En el marco del regreso a clases, Rodríguez destacó el valor de exhibiciones de este tipo para los niños y adolescentes venezolanos. Distintos colegios de la Gran Caracas han organizado excursiones para presenciar la exposición.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Filtraron detalles sobre condición del piloto herido de helicóptero Chinook que participó en captura de Maduro
EEUU
Copa anunció fecha de reanudación de vuelos a Caracas ante «mejora de condiciones operativas»
Mundo
“Los golpearemos muy duro”: Trump lanza nueva advertencia ante masivas manifestaciones en Irán, van 21 fallecidos
EEUU