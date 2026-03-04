¿Cuándo se reanudarían los vuelos a Aruba? Esto dijo la jefa de la misión de Países Bajos en Venezuela

Carmen Gonsalves, jefa de la misión del Reino de los Países Bajos, informó este miércoles que se prevé la reapertura de vuelos entre Aruba y Venezuela en los próximos meses.

«Entre las islas ABC, Venezuela y el Reino hay lazos históricos, culturales, sociales y familiares importantes», dijo en conversación con Román Lozinski.

«Es importante que hay vuelos diarios a Curazao, esto también es un importante vector para nuestra cooperación y también esperamos que en un futuro próximo se reabran los vuelos entre Venezuela y Aruba», reveló.

#4Mar | Carmen Gonsalves, jefa de la misión del Reino de los Países Bajos, informó este miércoles que se prevé la reapertura de vuelos entre Aruba y Venezuela en los próximos meses. Video: @RLOZINSKI pic.twitter.com/x71Q6DLErQ — Caraota Digital (@CaraotaDigital) March 4, 2026

En este sentido, destacó que ya están adelantando conversaciones. «Estoy en contacto con el gobierno autónomo de Aruba y me contaron que están activamente evaluando la situación en cuanto a la reanudación de vuelos».

Con respecto a las fechas, espera que las autoridades de Aruba tomen una decisión en la brevedad posible. «El primer ministro prevé tomar una decisión entre mayo y junio».

Actualmente, Aruba mantiene relaciones diplomáticas con el gobierno encargado de Venezuela y tiene abierta sus fronteras marítimas. Se estima que unos 17.000 venezolanos residen en Aruba, muchos provenientes del estado Falcón, situado a unos 90 kilómetros de la isla.

Desde 2020, Aruba exige visa a los venezolanos.