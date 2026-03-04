Venezuela

¿Cuándo se reanudarían los vuelos a Aruba? Esto dijo la jefa de la misión de Países Bajos en Venezuela

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
Aruba

Carmen Gonsalves, jefa de la misión del Reino de los Países Bajos, informó este miércoles que se prevé la reapertura de vuelos entre Aruba y Venezuela en los próximos meses.

«Entre las islas ABC, Venezuela y el Reino hay lazos históricos, culturales, sociales y familiares importantes», dijo en conversación con Román Lozinski.

Leer Más

En las últimas semanas, surgió una propuesta en EEUU que podría beneficiar a millones de ciudadanos: un cheque de estímulo de $5.000.  
Dólar oficial volvió a subir este 2Dic: Así se cotizó
¿Cuándo le pagarán los aguinaldos a los trabajadores venezolanos? Estas son las posibles fechas
Detuvieron a peligroso agresor en Caricuao, secuestró a su esposa e hijos durante un año bajo amenazas

«Es importante que hay vuelos diarios a Curazao, esto también es un importante vector para nuestra cooperación y también esperamos que en un futuro próximo se reabran los vuelos entre Venezuela y Aruba», reveló.

LEA TAMBIÉN: SAIME ANUNCIA QUE UN «FAMILIAR DIRECTO» PODRÁ RECOGER TU PASAPORTE

En este sentido, destacó que ya están adelantando conversaciones. «Estoy en contacto con el gobierno autónomo de Aruba y me contaron que están activamente evaluando la situación en cuanto a la reanudación de vuelos».

Con respecto a las fechas, espera que las autoridades de Aruba tomen una decisión en la brevedad posible. «El primer ministro prevé tomar una decisión entre mayo y junio».

Actualmente, Aruba mantiene relaciones diplomáticas con el gobierno encargado de Venezuela y tiene abierta sus fronteras marítimas. Se estima que unos 17.000 venezolanos residen en Aruba, muchos provenientes del estado Falcón, situado a unos 90 kilómetros de la isla.

Desde 2020, Aruba exige visa a los venezolanos.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

presos políticos
Familiares de presos políticos denuncian «cobros» de tribunales por amnistía en el país
Venezuela
Interior
¿Secretario de Interior de EEUU viajará a Caracas? Lo que se sabe
EEUU
Bancamiga: ¡Protégete del fraude!
Caraota Tips