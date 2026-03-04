Saime anuncia que un «familiar directo» podrá recoger tu pasaporte

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) anunció este martes que, en caso de que haya problemas para buscar el pasaporte, un «familiar directo» podrá recoger el documento.

El organismo, adscrito al Ministerio de Interior y Justicia, informó en su cuenta de Instagram sobre esta nueva modalidad de entregar del pasaporte. Igualmente, precisó que solo estará disponible en la oficina principal del Saime en Caracas.

«¿No puedes retirar tu pasaporte en el Saime? ¡No te preocupes! Ahora un familiar directo puede acudir a la oficina Saime ‘Simón Bolívar’ (en Plaza Caracas) y retirarlo por ti», detalló el Saime en la publicación.

Las autoridades buscan «facilitar el trámite» del retiro del pasaporte para los usuarios. Sin embargo, el Saime dejó claro que hay una serie de condiciones y requisitos para aplicar esta nueva modalidad.

REQUISITOS DEL SAIME

Los usuarios tendrán que presentar una solicitud y el pasaporte será entregado en 72 horas hábiles desde que sea procesada. Igualmente, precisó que se tendrá que descargar una planilla en la página oficial del Saime.

«El retiro no puede hacerlo cualquier persona; debe existir un vínculo familiar comprobable: padre, madre, tíos, abuelos, esposos e hijos mayores de edad», detalló el Saime. No aclaró si los hermanos podrían hacer este procedimiento.

Una vez sea verificado el vínculo familiar, los usuarios tendrán que entregar la planilla de autorización emitida por el Saime. También deberán pagar un arancel administrativo y presentar documentos que «validen el parentesco y la identidad del autorizado».