¿Cuándo pagarán el bono de guerra económica para pensionados y el segundo mes de aguinaldos? Esto es lo que debes saber

Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
Este viernes inició la entrega del bono contra la guerra económica correspondiente al mes de noviembre a través del Sistema Patria para los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y 100% Amor Mayor.

El monto otorgado es de 11.700 bolívares, equivalentes a 48,43 dólares al tipo de cambio del Banco Central de Venezuela, de acuerdo con el Canal Patria Digital.

Los beneficiarios recibirán el pago de manera directa y gradual a través del Sistema Patria.

Debido a que el bono Contra la Guerra Económica está anclado al dólar y por efectos de la devaluación del valor del bolívar, en esta ocasión experimentó un incremento de 17,58% en bolívares, en comparación con el pago en octubre, cuando el bono fue de 9.950 bolívares.

PAGO DE MEDIO DÓLAR

Al mismo tiempo, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) informó que inició el pago de la pensión correspondiente al mes diciembre por monto de 130 bolívares equivalentes a 0,53 centavos de dólar, según el tipo de cambio oficial.

No obstante, el IVSS también anunció el otro pago correspondiente al segundo mes de aguinaldo, que junto con el abono de la pensión en las cuentas bancarias de los beneficiarios suma 260 bolívares, equivalentes a 1,07 dólares.

«Invitamos hacer uso de la banca electrónica para su comodidad», indicaron.

 

