¿Cuándo anunciarán el próximo aumento del ingreso para los trabajadores? Lo que reveló una experta

La presidenta de la Central de Trabajadores ASI Venezuela y miembro del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Marcela León, aseguró que en los próximos días la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, debería estar anunciando un aumento en el ingreso de los trabajadores.

«Para el 1 de noviembre la presidenta debe estar dando anuncio. Ellos están sacando las cuentas de todo lo que nosotros propusimos», dijo en conversación con Agenda Éxitos.

«Por ejemplo, de aguinaldo propusimos dos ingresos mínimos. Ellos están viendo hasta dónde llegan con los ingresos propios. Está claro que el próximo año habrá varios aumentos. La presidenta indicará las fechas, los montos, cómo va a ser ese proceso, pero también está claro que acordamos que un porcentaje del ingreso de los trabajadores empiece a asalariarse y tenga incidencia en vacaciones, aguinaldo, jornadas, primas de antigüedad, es decir que las escalas empiecen a moverse», indicó.

Asimismo, señaló que buscan que esto quede plasmado en una ley temporal. «La garantía es que nosotros pedimos que se haga a través de una ley especial, porque lo que se acuerda va a abarcar al sector público y privado. Entonces, a través de una ley especial temporal de recuperación transitoria vamos a lograr que sea obligatoria y tanto el Estado como empresarios cumplan con los trabajadores venezolanos».

FRACTURA DEL MODELO

León señaló que durante las reuniones con el gobierno han podido evidenciar la grave crisis por la que aún pasa el país. No obstante, destacó la voluntad que han tenido las autoridades para escuchar a los diferentes sectores. «Este es un proceso inédito porque regresó el tripartismo. Ese eliminado de la Ley Orgánica del Trabajo y que este año se ha consolidado en más de 30 reuniones en un proceso de tres meses, en el que hemos tocado no solo el tema salarial, sino principios, derechos irrenunciables de los trabajadores. Incluso los propios empleados han planteado principios y derechos irrenunciables de ellos».

En este sentido, destacó la importancia de tener en la mesa al gabinete económico, ministro de Finanzas, a la vicepresidenta de Economía Digital, Tesorería Nacional, al ministerio de Planificación, incluso a la presidenta encargada. «Eso es inédito y eso ha permitido que tengamos cifras, que podamos ver con claridad hasta donde cayó la economía venezolana y la recuperación que se ha venido dando cómo es tan pequeña en relación a la caída que tuvimos y por esa razón no se ve reflejado en el bolsillo del trabajador».

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«Hoy tenemos 240 de ingreso integral, fue poco a poco que esa lucha se fue logrando. La indexación es la que nos ha permitido a nosotros mitigar un poco la inflación y la brecha cambiaria que se viene dando, que ha bajado en relación con lo que teníamos», señaló.

Para finalizar, aclaró que en los primeros aumentos previstos no todo puede ir directamente al salario. «Hemos hecho ejercicios de aumentos de $30, $50, 70, 100, 150, 200, incluso de 240 dólares y eso es, con los multiplicadores de las contrataciones colectivas, tendríamos que necesitar por lo menos 100 o 200 presupuestos nacionales para cubrir solo a los trabajadores sin incluir los servicios públicos. Eso muestra el hueco tan gran y la fractura del modelo de relaciones de trabajo».