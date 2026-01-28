¿Cuáles son los retos económicos del país para este 2026? Esto dice un economista

El economista Luis Crespo detalló cuáles son los retos económicos que tiene Venezuela de cara al 2026, a la vez que señaló la regularización en la oferta de divisas extranjeras como una clave para estabilizar el mercado.

Crespo sostuvo una entrevista en el programa Agenda Éxitos de Unión Radio. Desde un principio, el economista subrayó que las autoridades deben buscar mecanismos para mantener el flujo constante de divisas en el país.

Luego de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció la subasta de divisas en la banca privada, Crespo consideró que el país requiere de la estabilización del tipo de cambio y la reducción de la volatilidad del mercado.

«Además, se aclara que la subasta se genera de la banca privada o la subasta la genera el Banco Central, cuál es el tipo de cambio que va a regir, todo eso se está esperando que se aclare», apuntó Castro.

CASTRO SEÑALA LA INFLACIÓN

El especialista detalló que la estabilidad cambiaria terminará impactando en la desaceleración de la inflación. Así pues, Castro espera que el incremento de los precios pueda frenar, para proteger el poder adquisitivo de la ciudadanía.

«Si al país llegan inversiones aumenta la productividad y hay un efecto multiplicador en el resto de los sectores podría ayudar a la desaceleración el alza de precios», detalló Castro, quien exhortó a planificar el gasto nacional.

Castro concluyó que las autoridades deben tener las prioridades claras: ampliar fuentes de ingreso y que estos recursos sean en moneda estable. «Cuando hablo de prioridad es saber qué necesito. El presupuesto es el cruce de mis gastos», sentenció.