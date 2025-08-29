¿Cuáles serían las consecuencias económicas para Venezuela del despliegue militar de EEUU? Esto dice un experto

El economista Luis Vicente León, director de Datanálisis, explicó este jueves cuáles pueden ser las consecuencias económicas del despliegue militar de Estados Unidos cerca de las costas venezolanas.

La Casa Blanca ordenó el despliegue de varios buques militares para hacer frente al narcotráfico en el mar Caribe. Ante este escenario, León consideró que «no se prevé una invasión militar» sobre Venezuela, pero sí eleva la «incertidumbre».

«Persisten dudas sobre hasta dónde puede llegar la presión estadounidense para dificultar y encarecer la exportación venezolana en el mercado informal o impulsar sanciones personales, decomisos o protestas», expuso León.

De igual forma, León advirtió que podrían darse «acciones quirúrgicas». Estas operaciones podrían estar «focalizadas que aumenten el ruido y la presión sobre los tomadores de decisión venezolanos».

ALERTA DE UN «EFECTO NEGATIVO»

Más allá de las cuestiones políticas, León subrayó que el despliegue podría tener consecuencias en la economía. Particularmente, alertó de un «efecto negativo sobre el sector empresarial y la población en general».

«Crea un entorno con mayores costos, desequilibrios cambiarios, desconfianza e incremento de controles. La incertidumbre hiperestimula la demanda de divisas como refugio, alterando la estabilidad cambiaria», apuntó.

La economía venezolana responde a dos factores: la realidad y las percepciones. En lo real, la producción petrolera sigue activa, con flujos hacia Estados Unidos y China, y las divisas continúan entrando mediante pagos tradicionales y alternativos (stablecoins y criptomonedas).… — Luis Vicente Leon (@luisvicenteleon) August 28, 2025



A pesar de este escenario, León apuntó que la economía mantiene «un comportamiento heterogéneo». Mientras que sectores como el automotriz, alimenticio o farmacéutico crecen, otros sectores no esenciales «retroceden o se estancan».

León apuntó que los mercados internacionales también responden a las «expectativas de cambio político», impulsando «la compra de bonos venezolanos». En caso de no cumplirse esa posibilidad, «aumenta el riesgo de correcciones posteriores».