Cruz Roja Venezolana contrata a EY para mejorar sus procesos contables y administrativos para favorecer la transparencia institucional

La Cruz Roja Venezolana contrata a EY como sus asesores para fortalecer los procesos administrativos, contable y el control interno de la Sociedad, a fin de favorecer la transparencia y rendición de cuentas de la Institución, como parte de su compromiso con una gestión responsable de los recursos destinados a la acción humanitaria.

Esta contratación permitirá impulsar iniciativas enfocadas en el fortalecimiento de los procesos financieros, la gestión de riesgos, el control interno y la adopción de mejores prácticas, contribuyendo a consolidar una cultura organizacional basada en la integridad, la ética y la mejora continua.

EY es una organización global de servicios profesionales con experiencia en consultoría, estrategia, transacciones, servicios tributarios, auditoría y aseguramiento. Su trabajo está orientado a fortalecer la confianza de las organizaciones mediante el desarrollo de mecanismos de transparencia, integridad y rendición de cuentas.

Para la Cruz Roja Venezolana, esta contratación representa un nuevo paso dentro del proceso de fortalecimiento institucional que impulsa la Sociedad Nacional, enfocado en consolidar una gestión cada vez más sólida, eficiente y alineada con estándares internacionales, garantizando que los recursos destinados a su misión humanitaria sean administrados con responsabilidad y transparencia.

La iniciativa con EY también contribuirá a fortalecer la confianza de donantes, aliados, empresas e instituciones que respaldan la labor humanitaria de la Cruz Roja Venezolana, reafirmando el compromiso con la rendición de cuentas y la mejora permanente de sus procesos.

Como auxiliar de los poderes públicos en materia humanitaria y parte del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la Cruz Roja Venezolana continúa impulsando acciones para responder de manera oportuna, eficiente y transparente a las necesidades de las personas y comunidades más vulnerables, sobretodo durante la emergencia nacional causada por los terremotos en Venezuela.