Excoronel de la GNB vinculado a muerte de Geraldine Moreno rechazó la extradición a Argentina durante audiencia en España

La Audiencia Nacional de España celebró este miércoles la audiencia de presentación del excoronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Ephraín Enrique Verdú Torrelles, quien rechazó que se lleve a cabo un proceso de extradición en su contra tras solicitud de los tribunales federales de Argentina.

En una comparecencia por videoconferencia ante el juez Ismael Moreno, Verdú Torrelles manifestó que no consiente su entrega a Argentina, por su presunta implicación en crímenes de lesa humanidad en la represión de las protestas de 2014 en Venezuela y la muerte de la estudiante Geraldine Moreno Orozco.

Durante la audiencia de notificación, ciudadanos y activistas de derechos humanos se concentraron frente a la sede del tribunal en Madrid.

«Este se trata del primer juicio en instancias internacionales que progresa con firmeza frente a doce años de abusos generalizados y sostenidos, enviando un mensaje inequívoco a la comunidad internacional: cuando a la impunidad se le cierran las fronteras, la justicia universal encuentra su territorio», señaló la ONG Justicia, Encuentro y Perdón.

Ahora el caso pasará a la Sala Penal de la Audiencia que convocará una vista para estudiar la extradición, lo habitual en este tipo de procedimientos en España.

MADRID, ESPAÑA (10 de junio de 2026) – En lo que constituye un hito crucial para la justicia transnacional y un quiebre definitivo frente a la política de impunidad institucional, la Audiencia Nacional de España celebra hoy la audiencia de presentación del ex coronel de la… pic.twitter.com/7UqcGefWl2 — Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) June 10, 2026

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) calificó como un «avance judicial clave» el pedido de extradición realizado por Argentina.

En caso de que se lleve a cabo la extradición se trataría de un trámite sin precedentes, respaldado por el principio de jurisdicción universal.

Este exmilitar forma parte de un grupo de 14 mandos de la Guardia Nacional Bolivariana denunciados en Argentina en 2023 por la ONG InterJust. Se les acusa por la muerte de manifestantes a causa de brutalidad policial durante la represión de las protestas de 2014.

Fuentes de InterJust dijeron que, cuando ocurrieron aquellos hechos, Verdú Torrelles era comandante del destacamento de Seguridad Urbana de Carabobo y estaba al frente del operativo policial por las protestas.

«La persistencia de su madre, Rosa Orozco, ha transformado el dolor individual en un símbolo de resistencia nacional, convirtiendo este proceso en un faro de esperanza jurídica real para los familiares de las más de 330 víctimas ejecutadas en el contexto de manifestaciones pacíficas en Venezuela que aún aguardan por verdad, justicia y reparación integral», añadió.