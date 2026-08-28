Corte de Apelaciones ordena nuevo juicio contra Carrera Almoina por caso Linda Loaiza, quedó detenido en Rodeo II

La Sala Tercera de la Corte de Apelaciones declaró este viernes, 28 de agosto, con lugar la nulidad de la absolución por el delito de violación en el caso de Linda Loaiza, en cumplimiento de la revisión ordenada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Las apelaciones fueron interpuestas por el Ministerio Público (MP) y por la mencionada víctima y querellante.

La audiencia igualmente culminó con la orden de celebrar un nuevo juicio y con el mantenimiento de la medida privativa de libertad contra el ciudadano Luis Antonio Carrera Almoina, quien permanece recluido en el centro penitenciario Rodeo II, en el estado Miranda.

«Finalizó la audiencia ante la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, en cumplimiento de la revisión ordenada por el TSJ. La Corte acordó: 1. Declarar con lugar las apelaciones interpuestas por el MP y por esta víctima/querellante. 2. Declarar la nulidad de la absolución por el delito de violación. 3. Ordenar la celebración de un nuevo juicio. 4. Mantener la medida privativa de libertad del ciudadano Luis Antonio Carrera Almoina, actualmente recluido en Rodeo II», informó la misma Loaiza a través de un comunicado.

En el mismo mensaje, Loaiza valoró el alcance de la decisión sin dar por cerrado el proceso: «Después de 25 años, esta decisión representa un avance importante en nuestra búsqueda de justicia, pero el camino aún no ha terminado. Cuando el Estado venezolano ejecute íntegramente la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos podré hablar de justicia. Hasta entonces, cada avance cuenta, pero la deuda permanece y la impunidad no puede darse por superada. Mi familia y yo seguiremos exigiendo justicia, sin más dilaciones».

La revisión se produjo un día después de que un tribunal del Área Metropolitana de Caracas dictara privativa la libertad contra Carrera Almoina y fijara dicho centro para su reclusión, tras la audiencia de presentación por la agresión cometida contra Loaiza.

HASTA 25 AÑOS ESPERANDO POR JUSTICIA

El caso se remonta al 27 de marzo de 2001, cuando Loaiza, entonces estudiante de veterinaria de 18 años, fue secuestrada en Caracas por Carrera Almoina, quien la mantuvo cautiva durante 114 días, período en el que denunció haber sufrido torturas, mutilaciones y esclavitud sexual.

A Loaiza la rescataron el 19 de julio de 2001 en Los Palos Grandes. Desde entonces, enfrentó las consecuencias de la violencia y emprendió una prolongada búsqueda de justicia por los hechos denunciados.

Aunque en 2006 condenaron a Carrera Almoina a seis años y un mes de prisión por privación ilegítima de libertad y lesiones gravísimas, los tribunales lo absolvieron del delito de violación.

Esa decisión llevó a Loaiza a acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dicha instancia determinó en 2018 la responsabilidad internacional del Estado venezolano. En concreto por fallas en las garantías judiciales, integridad personal y protección frente a la violencia de género.

Carrera Almoina había quedado en libertad en 2008, mientras las apelaciones contra su absolución por el delito de violación permanecían sin resolver.

Más de dos décadas después de los hechos, el expediente seguía abierto. Ese vacío procesal se mantuvo intacto hasta la orden de aprehensión ejecutada este 25 de agosto.