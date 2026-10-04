¿Cordonazo? Inameh prevé lluvias con descargas eléctricas en gran parte del país para la tarde de este 4-Oct

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) reportó que para este domingo 4 de octubre, cuando se celebra el llamado ‘Cordonazo de San Francisco’, se registrarán lluvias con descargas eléctricas por la tarde y noche en gran parte del territorio.

El pronóstico detalla que la mañana comienza con cielos parcialmente despejados en la mayor parte del país. Sin embargo, no se descartó chubascos dispersos en el norte de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Monagas, región Centro Norte, zona insular y Zulia.

Sin embargo, hacia la tarde y la noche se prevé un aumento paulatino de la cobertura nubosa en gran parte del territorio nacional, lo que generará lluvias de intensidad variable acompañadas de actividad eléctrica. Según la creencia popular, estas podrían estar relacionadas con la onomástica de San Francisco de Asís.

Las precipitaciones tendrán mayor frecuencia e intensidad en el norte de Amazonas, Monagas, Anzoátegui, la región Centro Norte, Cojedes, Yaracuy, Lara, Falcón, los Andes y el estado Zulia.

El organismo advirtió sobre picos de calor extremo que alcanzarán hasta 40 °C en la Guayana Esequiba, 38 °C en Barquisimeto y Maracaibo, y 37 °C en ciudades como Coro, Barcelona, Puerto Ayacucho y Ciudad Bolívar.

CLIMA PARA CARACAS

Para la Gran Caracas —comprendida por el Distrito Capital, Miranda y La Guaira— se aguarda un cielo de parcial a despejado en las primeras horas, con posibilidad de lloviznas en las áreas montañosas.

Pasado el mediodía, la capital experimentará un ligero incremento nuboso con lluvias dispersas hacia el oeste de la región, manteniendo temperaturas que oscilarán entre una mínima de 20 °C y una máxima de 32 °C.

Este domingo se celebra el día de San Francisco de Asís y la tradición indica que el 4 de octubre hay intensas lluvias. Aunque no hay pruebas científicas, es cierto que la fecha coincide con el fin del periodo de precipitaciones en varios países, incluyendo Venezuela.