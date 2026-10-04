VIRAL: Famoso Centro Comercial de Caracas se quedó sin luz y tuvo que ser desalojado este 3-Oct

La tarde de este sábado 3 de octubre, el Centro Comercial Sambil, ubicado en Chacao, al este de Caracas, quedó sin electricidad, lo cual ameritó que los usuarios fuesen desalojados, según reportes en redes sociales.

En los videos difundidos se puede apreciar que varias tiendas en distintas zonas del recinto estaban a oscuras, mientras los ciudadanos comenzaban a salir, usando las escaleras mecánicas que dejaron de funcionar.

También se ve que algunos usuarios se abanicaban, debido a que esta tarde fue particularmente calurosa.

No hay reportes de algún incidente más allá del corte de energía. Tampoco el centro comercial se pronunció por sus redes oficiales. Según los usuarios, este corte ocurrió alrededor de la 4:00 de la tarde.

Por otro lado, también se informó sobre una fuerte fluctuación eléctrica en varias partes de la capital, principalmente en el centro, hacia la zona de La Candelaria, donde también hay otro Sambil. Se informó que la energía se fue por un minuto, aproximadamente a las 3:00 de la tarde.

La fluctuación ocurrió poco antes de que se desatara un torrencial aguacero en Caracas que duró poco tiempo.

Cabe recordar que por esta época suele desatarse en la capital el conocido “Cordonazo de San Francisco”, en referencia al día del santo que se conmemora el 4 de octubre.