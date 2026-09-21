Venezuela

Convocan a protestas pacíficas en contra de intervención de Delcy Rodríguez en la ONU

Carlos Ramiro Chacín
Carlos Ramiro Chacín
3 Min de Lectura
Más de 100 países muestran apoyo a Trinidad y Tobago para ser miembro permanente de la ONU
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Convocaron para el martes a varias protestas pacíficas para rechazar la intervención de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York.

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El dirigente opositor Andrés Velásquez convocó las protestas en sus redes sociales. Precisó que la principal concentración se dará a las 10 de la mañana, frente a la sede del Programa de Desarrollo de la ONU (PNUD), en la avenida Francisco de Miranda.

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Velásquez afirmó que la manifestación busca «rechazar intervención de Delcy Rodríguez, en nombre de Venezuela», en las Naciones Unidas. Se desconoce si se entregará un documento en la misión diplomática.


La Causa R, el partido de Velásquez, convocó a protestas semejantes en varios estados del país. Aunque esta tolda ha compartido los llamados, se desconoce si otros partidos opositores se sumarán a las manifestaciones.

PROTESTAS EN NUEVA YORK

Por otra parte, integrantes de la comunidad venezolana en Estados Unidos convocaron a una manifestación en la plaza Dag Hammarskjöld, en las inmediaciones de la sede de la ONU, para protestar contra Rodríguez.

Más allá del rechazo a su intervención en la Asamblea General, la convocatoria también exige elecciones libres y libertad para los presos políticos. A esto se suman llamados de protección a los venezolanos en Estados Unidos.

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Reportes extraoficiales indican que Rodríguez, que lleva en Nueva York desde el domingo, hablará en la plenaria de la ONU en la tarde del jueves. Hasta entonces, tendrá diversas reuniones, incluyendo una con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

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