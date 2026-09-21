Delcy Rodríguez se reunió con altos representantes del Banco Mundial y FMI en Nueva York

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo este lunes reuniones con altos representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial en Nueva York, Estados Unidos.

Rodríguez se encuentra en la Gran Manzana en el marco de la 81º Asamblea General de las Naciones Unidas. En tal sentido, la mandataria interina tiene una agenda diversas reuniones de alto nivel.

Rodríguez tuvo otra reunión con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva. El encuentro se enfocó en dar continuidad a las conversaciones vigentes entre Venezuela y este organismo.

El canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) sostuvo que la reunión evidenció «la progresiva normalización entre Venezuela y el FMI». Sin embargo, no brindó mayores detalles sobre los temas abordados en el encuentro.

Rodríguez continuó con su agenda y tuvo otra reunión con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga. Según el gobierno, se trata de un encuentro que avanza en las normalizaciones de las relaciones con el sistema financiero internacional.

RODRÍGUEZ CON EL BID

La mandataria también se reunió con el presidente del BID, Ilan Goldfajn, y su vicepresidente ejecutivo, Everett Eissenstat. El encuentro estuvo enfocado en el «desarrollo sostenible y la gestión de la asistencia técnica conjunta» con el Estado venezolano.

Rodríguez fue acompañada por vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega; el canciller, Félix Plasencia; la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao; el viceministro primero de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Oliver Blanco.

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La reunión de Rodríguez con el FMI se dio unos meses después de que se restablecieran las relaciones con el organismo internacional. En su momento, consideró que era un importante avance en materia de finanzas y política exterior.

Rodríguez permanecerá varios días en Nueva York y pretende dar un discurso el jueves en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Hasta entonces, tendrá diversas reuniones, incluyendo una con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.