¿Los aeropuertos de Venezuela pueden recuperar su «Categoría 1»? Esto dijo la IATA

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), anunció que la institución respaldará a Venezuela en las gestiones del Ejecutivo para retornar al país a la Categoría 1 en sus aeropuertos. Así lo anunció el vicepresidente regional para las Américas de la organización Peter Cerdá.

La Categoría 1 es la calificación más alta otorgada por la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos a las autoridades aeronáuticas de otros países.

“El primer paso que tenemos que aportar y apoyar al gobierno de Venezuela es recuperar sin duda la Categoría 1. La oportunidad que sea profesional, que tenga los recursos y que cumpla con las normativas internacionales”, dijo Cerdá este sábado 6 de junio durante la Asamblea Anual de la IATA en Río de Janeiro, Brasil.

El directivo anunció que viajará a Venezuela para participar en reuniones con representantes del Gobierno interino en el sector.

“Caracas tiene la infraestructura suficiente para lo que se necesita ahora”, dijo. Sin embargo, explicó que se requieren inversiones para optimizarla y ampliarla.

Asimismo, destacó que el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía será una terminal aérea que quitará tráfico a otros aeropuertos de la región.

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“Tenemos que ver cuál va a ser el futuro de los aeropuertos o el sistema aeroportuario, si van a ser parte del gobierno, si se van a privatizar. Esos son temas que van a tener que ir surgiendo poco a poco”, agregó.

Igualmente, refirió que existe interés en el mercado venezolano por parte de las líneas aéreas internacionales. “Creo que es un mercado con gran potencial y forzará al resto de los aeropuertos de las regiones a ser más eficientes. Incluso hará que los costes los bajen para ser competitivos, porque estoy seguro de que los venezolanos van a ser lo más competitivos posible”, aseguró.

El anuncio de Cerdá ocurre luego de que el viceministro de Transporte Aéreo, Sergio Silvio, informó que Venezuela tramita el retorno a la Categoría 1.

Silvio afirmó que el país está en fase de organización una visita de supervisores de la FAA, la cual estimó como “necesaria”.

“Próximamente, estamos cuadrando fecha para recibirlos acá en Venezuela”, expresó.

En 2019 el país perdió esta categoría, la cual había sido alcanzada en 2006.

Actualmente, Venezuela está en la “Categoría 2” que es una norma que prohíbe taxativamente a las líneas aéreas volar a los Estados Unidos utilizando sus propios aviones. Esto obliga a las empresas a triangular operaciones o depender de naves registradas en otros países.