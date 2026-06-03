Cifras oficiales: Revelaron cuántas frecuencias aéreas nacionales e internacionales tiene el país

Venezuela vive una apertura aérea desde hace varios meses y distintas aerolíneas han reanudado o establecido vuelos con el país. Las cifras oficiales dejan en evidencias el incremento de frecuencias.

El viceministro de Transporte Aéreo, Sergio Silvio, concedió una entrevista al programa Dos más Dos de Unión Radio. Según los datos del Ministerio, Venezuela cuenta con 160 frecuencias internacionales semanales, aunque esperan que se sumen más en los próximos meses.

«Tenemos actualmente 160 frecuencias internacionales con 13 destinos en diferentes países. También tenemos 269 frecuencias con nuestras aerolíneas nacionales en toda Venezuela», expuso Silvio.

El funcionario señaló que este 3 de junio la aerolínea estatal Conviasa activó vuelos desde Porlamar, estado Nueva Esparta, con la isla de Barbados. Esta nueva ruta contará con una frecuencia semanal.

VUELOS CON LAS ISLAS ABC

Por otra parte, Silvio confirmó que las autoridades buscan restablecer los vuelos con las islas de Aruba, Curazao y Bonaire. El viceministro afirmó que podría haber buenas noticias al respecto, pero no se aventuró a precisar una fecha.

«Estamos trabajando en función de las solicitudes que tenemos próximamente con las autoridades aeronáuticas damos las nuevas noticias de cómo serán esos vuelos para las islas que tenemos cerca como para Aruba, Curazao y Bonaire», dijo.

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Respecto a los vuelos con Estados Unidos, Silvio recordó que American Airlines restableció la ruta entre Miami y el aeropuerto de Maiquetía. Ahora espera que sume United, con una frecuencia hacia Houston, y JetBlue, que manifestó su deseo de conectar con Venezuela.

Silvio concluyó que esperan una visita de supervisores estadounidenses para establecer más vuelos con ese país. «La anuencia de esas líneas aéreas americanas pensamos también positivamente que vamos a estar nuevamente en el contexto de categoría 1», agregó.