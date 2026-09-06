Conviasa activó 19 rutas desde el aeropuerto de Maiquetía, estos serán los destinos disponibles

El Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos S.A. (Conviasa) anunció la activación de 19 rutas entre nacionales de internacionales desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía como parte de la reactivación de operaciones en la terminal área de La Guaira.

De acuerdo con una nota de prensa compartida con varios medios, la aerolínea ofrecerá una capacidad de recepción simultánea de 760 pasajeros en el área internacional y 500 en la sección nacional.

¿QUÉ DESTINOS OFRECERÁ CONVIASA?

El mayor peso en las operaciones de Conviasa se centrará en las rutas nacionales, donde ofrecerán 16 destinos desde Maiquetía.

A continuación la lista de destinos nacionales: Porlamar, Barcelona, Cumaná, Maracaibo, Maturín, Puerto Ayacucho, San Antonio, Santo Domingo, Puerto Ordaz, Valera, La Fría, El Vigía, Canaima, Barquisimeto, Las Piedras, Barinas y Los Roques.

Por otra parte, la aerolínea mantendrá rutas activas hacia Cuba, Santa Lucía y México.

Todos estos vuelos operarán en el espacio provisional en el Aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía, el cual abarca una superficie aproximada de 10.000 metros cuadrados de construcción modular de alta durabilidad.

Del mismo modo, la infraestructura cuenta con áreas para el chequeo, control de seguridad, salas de espera climatizadas, wifi, tiendas de souvenir, alimentos y bebidas, entre otros, para el confort de los pasajeros.

La habilitación de estos espacios permitirá mantener las operaciones aéreas mientras se desarrollan las labores correspondientes en la infraestructura aeroportuaria de Maiquetía.