Continúa la búsqueda de bebé desaparecido en Carúpano: funcionarios desplegados en mar y tierra

Los organismos de emergencia y de seguridad mantienen la búsqueda de Heyden Emilio Caraballo Amundaraín, un bebé de apenas siete meses que desapareció el fin de semana en la ciudad de Carúpano, estado Sucre.

Una fuente cercana a la investigación dijo al medio regional El Tiempo que se mantiene la búsqueda por mar por petición de la familia y vecinos. Según esta hipótesis, el bebé pudo caer por una pendiente desde el fondo de la vivienda.

Funcionarios estarían dudando de esta teoría, alegando que si el bebé cayó por un pendiente lo hubieran conseguido enseguida. Igualmente, continúan la búsqueda en la costa cercana al sector Areíto, donde se dio la desaparición.

Un usuario de TikTok llamado Juanchitotv grabó a funcionarios desplegados en la costa carupanera. Aparentemente, las autoridades están enfocados en una zona a donde el bebé pudo ser arrastrado por la corriente del mar.

En las imágenes se puede apreciar a bomberos y funcionarios de Protección Civil en las operaciones de búsqueda del bebé. Según reportes extraoficiales, hay más de 100 agentes involucrados en las labores.

AMPLÍAN ÁREA DE BÚSQUEDA

Mientras que continúan las labores en las costas, las autoridades ampliaron el área de búsqueda por tierra. En tal sentido, están enfocados en sectores donde haya basureros satélites o con acumulaciones de maleza.

Permanecen numerosas especulaciones sobre el caso del bebé, mientras que la ciudadanía espera que sea conseguido con vida. Hasta el momento, no hay una hipótesis clara sobre qué pudo ocurrir con el pequeño.

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El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se encarga de las averiguaciones del caso, mientras que los padres del bebé dicen que se pudo tratar de un posible secuestro.