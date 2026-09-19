Consumo eléctrico en el país registró su pico más alto en nueve años este 18Sep, según autoridades

El Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica reportó que el país alcanzó un pico de consumo de 16.030 megavatios (MW) el viernes 18 de septiembre, una cifra que representa el nivel de demanda más elevado registrado en la nación en los últimos nueve años.

El marcado incremento en la demanda energética se atribuye, según el reporte oficial, a las altas temperaturas que afectan al territorio nacional. A esto se le suma un aumento progresivo en el consumo general del servicio.

Ante este escenario, la cartera eléctrica informó sobre las labores operativas dirigidas a preservar la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Al mismo tiempo, hizo un llamado a la ciudadanía para hacer un «uso eficiente del servicio» eléctrico.

Entre las recomendaciones institucionales, se instó a los usuarios a desconectar los equipos electrodomésticos que no se encuentren en uso, así como a moderar el consumo durante las horas pico de mayor exigencia para la red nacional.

Desde el organismo gubernamental recalcaron la importancia de la colaboración ciudadana durante esta coyuntura climática, subrayando en un comunicado que el aporte de la población resulta clave para evitar sobrecargas en el sistema en días de calor extremo.

Anteriormente, el pasado 10 de agosto, las autoridades habían reportado un pico de consumo de 15.625 MW, registro que representaba hasta ese momento el punto máximo de demanda en los últimos ocho años.

El incremento del consumo coincide con un periodo marcado por interrupciones en el suministro energético en diversas regiones del país, donde se aplican cortes prolongados dentro de planes de administración de carga.