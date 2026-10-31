«Construir sin rivalidades ni rencillas estériles»: El llamado del monseñor José Luis Azuaje a los venezolanos durante la bajada de La Chinita

El Arzobispo Metropolitano de la Arquidiócesis de Maracaibo, monseñor José Luis Azuaje Ayala, hizo un llamado a los venezolanos para que aporten a la construcción del país, sin que haya rivalidades.

El prelado hizo la exhortación durante la misa con motivo de la tradicional bajada de la Virgen de La Chinita que se efectuó la tarde de este sábado, 31 de octubre.

En la homilía, Azuaje Ayala habló de la situación en que se encuentra el país, por lo que manifestó que es necesaria la participación de todos para «construir sin rivalidades ni rencillas estériles».

«Todos somos corresponsables en el sufrimiento de un pueblo y en la esperanza de su reconstrucción”, enfatizó.

Azuaje Ayala destacó lo ocurrido en Venezuela en relación con los terremotos del 24 de junio y resaltó la respuesta de los venezolanos ante las situaciones difíciles que deben enfrentar.

«Cada pueblo cree que es el único que ha vivido calamidades y graves problemas. Pero la palabra del profeta Zacarías nos invita a enfrentar las situaciones difíciles no con reproches ni amenazas, sino con la alegría que brota al saber que Dios toma la iniciativa”, dijo.

Recordó a los enfermos de los centros de salud. Además, mandó un mensaje de cercanía al papa León XIV en su proceso de recuperación tras ser operado de cáncer de pulmón.