«Constituye una provocación hostil»: Gobierno de Maduro denunció «ejercicios militares» de Trinidad y Tobago coordinados por los EEUU

El gobierno de Nicolás Maduro denunció la realización de «ejercicios militares» en Trinidad y Tobago bajo la tutela del Comando Sur de los Estados Unidos (EEUU), los cuales iniciarían este domingo y culminarían el jueves 30 de octubre.

En un comunicado, indicaron que esta acción «constituye una provocación hostil contra Venezuela y una grave amenaza a la paz del Caribe».

Asimismo, anunciaron la captura de «un grupo mercenario con información de la agencia central de inteligencia, CIA, pudiendo determinar que está en curso un ataque de falsa bandera desde aguas limítrofes con Trinidad y Tobago, o desde el propio territorio trinitense o venezolano» con la intención de generar un enfrentamiento militar en el país.

LOS TILDARON DE «COLONIA MILITAR»

En este sentido, señalaron que el gobierno trinitense renunció a su soberanía «para actuar como colonia militar subordinada a los intereses» de EEUU.

De igual manera, acusaron a la primera ministra de la nación caribeña, Kamla Persad-Bissessar, de violar la Carta de las Naciones Unidas, al prestar su territorio para estos ejercicios conjuntos.

Para culminar, advirtieron que «Venezuela no acepta amenazas de ningún gobierno vasallo de los EEUU», al tiempo que indicaron no sentirse intimidados por «ejercicios militares ni gritos de guerra».

Es importante destacar que este comunicado se emite en momentos de máxima tensión entre los gobiernos de Caracas y Washington, y luego de que se anunciara la llegada del buque de guerra USS Gravely al archipiélago caribeño muy cercano a las costas venezolanas.

EJERCICIOS MILITARES DE LAS FANB

Por su parte, Nicolás Maduro había anunciado el despliegue de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), cuerpos policiales y milicianos a lo largo de las costas del país, en el marco de unos ejercicios militares que se iba a extender por 72 horas y luego se le agregaron 72 horas más.

«A las 12 de la noche llamé a quiénes tenía que llamar y les di una orden, activar todas las fuerzas, todos los equipos militares, de inmediato, para la defensa de los puntos de acción en toda la costa venezolana desde el Zulia hasta el estado Sucre», comentó Maduro el jueves en un acto transmitido por VTV.

En este sentido, afirmó que desplegaron «equipos de primer nivel antiaéreo y de defensa costera en 73 puntos centrales del país».