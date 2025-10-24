Estados Unidos destruyó otra lancha con drogas en el Caribe: «Era operada por el Tren de Aragua y hay seis muertos»

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó este viernes que otra lancha con drogas fue destruida en el mar Caribe.

Asimismo, acotó a través de un mensaje publicado en su cuenta en X (Twitter) que la embarcación era operada por miembros del Tren de Aragua.

«Durante la noche, siguiendo instrucciones del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por Tren de Aragua, una organización designada como terrorista que traficaba con narcóticos en el mar Caribe», indicó.

Asimismo, sostuvo que la inteligencia estadounidense determinó que la lancha estaba involucrada «en el contrabando ilícito de narcóticos. Transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba narcóticos».

Overnight, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on a vessel operated by Tren de Aragua (TdA), a Designated Terrorist Organization (DTO), trafficking narcotics in the Caribbean Sea. The vessel was known by our… pic.twitter.com/lVlw0FLBv4 — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 24, 2025

SEIS MUERTOS EN EL ATAQUE EN EL CARIBE

Pete Hegseth apuntó que seis «narcoterroristas varones» se encontraban a bordo del buque.

«El ataque que se llevó a cabo en aguas internacionales y fue el primero en realizarse durante la noche. Los seis terroristas murieron y ninguna fuerza estadounidense resultó herida en este ataque», dijo.

Además, el secretario de guerra de EEUU advirtió que «si eres un narcoterrorista que trafica con drogas en nuestro hemisferio, te trataremos como tratamos a Al Qaeda».

«De día o de noche, cartografiaremos tus redes, rastrearemos a tu gente, te daremos caza y te mataremos», comentó.