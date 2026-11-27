El presidente de Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), José Gregorio Rodríguez, pidió al gobierno la devolución de los activos expropiados o que permanecen intervenidos por el Estado.

El gremialista se pronunció en un evento para celebrar el 56.° aniversario de Consecomercio. Entre los invitados estaba la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien escuchó las peticiones.

José Rodríguez sostuvo que el Estado debe devolver los bienes que fueron expropiados, la mayoría de ellos hace más de una década y media. «Por lo menos a su legítimo propietario que no está reclamando indemnización», agregó.

«Puede ser una primera etapa, porque hay otros que les asiste el derecho, son legítimos, pero que lo hemos orientado que a través del diálogo podemos conseguir conquistar mejores espacios», añadió Rodríguez, según Bitácora Económica.

PETICIÓN A MUNICIPIOS

Por otra parte, Rodríguez sostuvo que a nivel municipal todavía no se ha avanzado hacia una simplificación de trámites tributarios. Aunque reconoció el valor de una reforma tributaria, señaló la urgencia de agilizar los procesos a nivel local.

«Podemos por lo menos revisar la resolución del ministerio, que son las que establecen las tablas de valores máximos en las alícuotas de actividades económicas, de propiedad inmobiliaria y de vehículos también», acotó Rodríguez.

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El gremialista le dijo al país que desde Consecomercio «estamos dispuestos y necesitamos que paguemos impuestos». No obstante, subrayó que los tributo se deben cancelar «sobre la base del principio constitucional».

Rodríguez también pidió revisar el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF), que establece el pago de un tributo por usar divisas extranjeras, y que un representante de Consecomercio participe en el Consejo Nacional de Armonización Tributaria.