Conozca la pérdida en horas de trabajos semanales por los cortes eléctricos en Carabobo

Los habitantes del estado Carabobo han llegado a pasar hasta nueve días sin luz por los cortes prolongados que afectan a los 14 municipios de la entidad y que, en algunos casos, han provocado fallas en los transformadores.

Así lo dieron a conocer según un reporte de Unión Radio, el presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, Ernesto Abbass, y la presidenta de la Cámara de Pequeños, Medianos Industriales y Artesanos de la región, María Auxiliadora Ávila.

Ambos advirtieron que el sector productivo pierde más de 30 horas operativas a la semana. Además, alertaron que la paralización de la producción pone en riesgo las cadenas de frío.

Ante la situación, representantes de la Asociación de Ejecutivos del estado Carabobo, del Colegio de Ingenieros, de Fedecámaras y de la Universidad de Carabobo conformaron el Comité Institucional Eléctrico.

Desde esa instancia exigen transparencia técnica y proponen el uso de plantas termoeléctricas móviles (barcazas de generación flotante) para apoyar el sistema eléctrico nacional.

Por su parte, el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, aseguró que la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) realiza trabajos de mantenimiento en la red interconectada para estabilizar el servicio de manera paulatina.

DELCY PIDIÓ COLABORACIÓN

Horas después de aterrizar en Venezuela tras participar en la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, cumplió una agenda centrada en el sector eléctrico.

Se reunió con la vicepresidenta Sectorial Administrativa y de Gobierno Digital, Anabel Pereira, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, y el ministro Diosdado Cabello, y luego acudió al Centro Nacional de Despacho de Energía Eléctrica para evaluar las fallas que reportan varios estados.

Rodríguez explicó que se tiene «una demanda eléctrica de más de 16.400 megavatios, la más alta desde el año 2017, y está muy asociada a las muy altas temperaturas», las cuales vinculó con el fenómeno de El Niño, cuyo calor dispara el consumo en los hogares y genera picos de demanda que presionan el sistema, argumentó.

La mandataria reconoció la incomodidad que causa el calor en la población y pidió colaboración colectiva.

«Yo lo digo como ciudadana y le hablo a los ciudadanos: yo sé que cuando uno tiene calor lo primero que hace es encender el aire acondicionado y todos los aparatos. Pero si cada uno pone de su parte y colaboramos en este plan de ahorro energético, colectivamente vamos a poder mitigar aún más el efecto del super El Niño», expresó.

Sin embargo, recientemente Nora Bracho, diputada de la AN y presidenta de Un Nuevo Tiempo Zulia, exigió en una entrevista a Venevisión al gobierno de Rodríguez un cronograma de racionamientos eléctricos para que los venezolanos puedan planificarse ante unos cortes impredecibles que, según describió, tienen sin dormir a las familias y paralizan el trabajo y comercio.

La parlamentaria atribuyó el deterioro del sistema eléctrico a la falta de inversiones adecuadas, a la corrupción, desprofesionalización del sector y ausencia de mantenimiento preventivo y correctivo.