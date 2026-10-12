Conoce quiénes son algunos de los candidatos para el Comité de Postulaciones Judiciales

La Asamblea Nacional anunció la semana pasada el listado de candidatos para componer el Comité de Postulaciones Judiciales, el cual se encargará de seleccionar a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

El listado está compuesto por 127 postulados, entre quienes se elegirá a los integrantes del Comité de Postulaciones. Giuseppe Gangi, programador e ingeniero de software, evaluó los datos de todos los candidatos.

Según el apartado del Comité en la página web Macedonia del Norte, 14 de los postulados fueron candidatos a otros cargos, como pueden ser diputado, concejal, magistrado del TSJ, defensor del Pueblo o juez de paz.

🚨 Publiqué los 127 postulados al Comité que seleccionará a los magistrados del nuevo TSJ. – 14 fueron candidatos a Diputado, Concejal, Magistrado, Defensor del Pueblo o Juez de paz.

– 10 integraron comités de postulaciones anteriores.

– 22 repiten del proceso reiniciado por la mesa de diálogo. ✅ Aportar información y fotos anónimamente

✅ Valorar a cada postulado

✅ Armar tu lista de 12 y compartirla https://t.co/wZSDhPMzEK — Giuseppe Gangi (@ggangix) October 11, 2026



Un nombre a destacar es el de Omar Alzahabi, que integró el Comité anulado y fue candidato a diputado regional. Otro caso es el de Sandra Yurisma Avilez, quien fue postulada como magistrada del TSJ.

REPETIDOS EN EL COMITÉ

Nombres como Ana María Alves Silva, Rosmely Flores, Mercedes Gutiérrez, Mauro Herrera y Henry Hamdan formaron parte del Comité previo. También hay otras personas que son candidatos en ambos procesos.

Gangi precisó que 10 personas integraron comités de postulaciones anteriores. A esto se suma que 22 están repitiendo, luego de también formar parte del proceso iniciado por la Asamblea Nacional antes de los acuerdos del diálogo.

El integrante de la delegación opositora, Juan Miguel Matheus, dijo que 12 representantes serán elegidos para integrar el Comité de Postulaciones. «Corresponde ahora a la Mesa de Conversaciones acordar los nombres que integrarán esa mayoría», dijo.

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Según Matheus, para el 15 de octubre deberían estar designados y juramentados los integrantes del Comité. «El objetivo es claro: elegir magistrados que cumplan con la Constitución y estén a la altura de Venezuela», apuntó.

1/6 Después de los acuerdos firmados el 25 de septiembre en la Mesa de Conversaciones, se recibieron 127 postulaciones de la sociedad civil para integrar el Comité de Postulaciones Judiciales. De allí saldrán 12 representantes, que serán mayoría frente a los 11 diputados. La sociedad civil libre es más. — Juan Miguel Matheus (@JuanMMatheus) October 11, 2026



Los candidatos serán presentados en la sesión ordinaria del jueves de la Asamblea Nacional. Luego, el Comité de Postulaciones Judiciales formal se instalará y empezará el baremo de currículos y entrevistas para los aspirantes a magistrados.