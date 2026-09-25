Conoce la propuesta novedosa para garantizar el derecho al voto de venezolanos en el exterior

El presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional de 2015, Armando Armas, propuso este viernes la creación de consulados digitales para garantizar el voto de los migrantes venezolanos.

Según las Naciones Unidas, hay unos ocho millones de migrantes venezolanos. Armas sostuvo que desde el Estado se deben tomar medidas para atender a esta población, según expuso en el documento «Propuestas de participación democrática sostenibles».

Armas explicó que millones de migrantes perdieron acceso al derecho al voto. Esto se debe, según el dirigente opositor, a que es un procedimiento costoso, puesto que le obliga a desplazarse a las sedes consulares.

Ante este escenario, Armas propuso crear «consulados digitales» que garanticen la seguridad y transparencia del Registro Electoral. Para ello, consideró crucial modificar la normativa vigente y emplear la tecnología como la autenticación biométrica y reconocimiento facial.

Igualmente, precisó que, para avanzar con este protecto, es necesaria una auditoría del sistema del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) y protección especial para refugiados y solicitantes de asilo.

ARMAS PIDE UN ACUERDO

El opositor entregó el documento a la presidenta de la AN 2015, Dinorah Figuera. Armas aseguró que un acuerdo para la «transición democrática» no consiste solo en fechas. En tal sentido, señaló tres obstáculos: la exclusión administrativa, la opacidad del financiamiento y la coerción política.

«La condición de éxito de un acuerdo para recuperar la democracia es reducir simultáneamente la capacidad de intimidar, excluir a las personas por sus posiciones políticas y secuestrar decisiones públicas», apuntó.

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Armas consideró que un proceso electoral requiere de garantías como libertad de los presos políticos, verificación independiente, balance público semanal, servicio consular integrado, un diagnóstico técnico-jurídico y una fiscalización del Consejo Nacional Electoral (CNE), entre otros.