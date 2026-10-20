Conoce la nueva propuesta que llevarán a la AN para establecer una ley sobre IA y comercios electrónicos

El diputado Ramón Lobo, integrante de la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional de la Asamblea Nacional, propuso este martes crear una Ley Orgánica de Economía Digital en el país.

Lobo participó en la Cumbre Internacional de Gerencia Pública y Economía Digital realizada en Valencia, estado Carabobo. Durante su alocución, destacó la necesidad de una ley para distintas actividades que se dan en el mundo digital.

El instrumento permitirá normar «actividades vinculadas con la inteligencia artificial, la ciberseguridad, las tecnologías financieras y el comercio electrónico», según el Ministerio de Comunicación e Información.

Este proyecto de ley pretende establecer unos principios de «interoperabilidad, neutralidad y protección económica». A esto se suma la creación del Consejo Nacional para la Economía Digital, con la participación de entes públicos, sectores productivos y universidades.

Lobo argumentó que es necesario establecer una ley y un marco normativo que no desplace las funciones del Banco Central de Venezuela (BCV) ni del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

RESPALDO A LA LEY

La propuesta de ley no cuenta solamente con el apoyo de Lobo. El presidente de la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico, Richard Ujueta, manifestó su respaldo a un debate normativo del sector.

El gremialista detalló que, durante el último año, se ha dado un crecimiento del 84% de las transacciones digitales y un volumen de 80.000 millones de dólares. Por tanto, insistió en la necesidad de establecer normas claras que brinden transparencia, trazabilidad y seguridad.

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Lobo adelantó que llevará esta propuesta de ley hasta la Asamblea Nacional. Sin embargo, no reveló detalles sobre cuándo será elevada al Poder Legislativo.