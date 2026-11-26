Representantes de la Mesa de Diálogo entre la oposición y el gobierno nacional tendrán reuniones con Reino Unido para gestionar el regreso del oro venezolano que está bloqueado en el Banco de Inglaterra.

Así lo confirmó este miércoles Alfredo Jimeno, secretario de la delegación opositora en la Mesa de Diálogo. Precisó que el proceso para recuperar el oro tendrá un ComPlayer, que consiste en políticas y controles para prevenir riesgos.

«En el corto plazo debe haber unas reuniones para avanzar en ese sentido con el Gobierno de Reino Unido y el manejo de todo eso va a tener un ComPlayer. Habrá odo un chequeo para que ese dinero sea utilizado para lo que fue acordado», expuso Jimeno en el programa A Tiempo de Unión Radio.

El dirigente expuso que habrá un diálogo con las autoridades británicas sobre el uso del oro. «Se le dio esa justificación para que ese recurso pueda ser utilizado para la reconstrucción del tema del doblete sísmico y para temas sociales que están conexos a eso», acotó.

DIÁLOGO SOBRE LEY DEL ODIO

Por otra parte, Jimeno insistió en que desde la Asamblea Nacional 2015 piden en derogar la Ley contra el Odio. Su argumento en la Mesa de Diálogo es que fue creada para «quienes protestan o ejercieran la política en la calle».

«Ellos (delegación gubernamental) nos plantean que eso es una solicitud de la presidenta encargada (Delcy Rodríguez) para ella encargarse, justamente, de eliminar eso y abrir nuevamente el espacio político y cívico y dejar atrás ese tema», añadió.

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Jimeno apuntó que la derogación de la ley todavía no se ha descartado, aunque se encuentra en «fase de consulta». Mientras tanto, desde el Parlamento planteando «hacerlo en un proceso que ya iniciaron».

De cara a unos comicios, Jimeno reiteró que primero se debe establecer un nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y Consejo Nacional Electoral (CNE). Luego, se encargará del «cronograma electoral donde la gente pueda votar, participar y que las elecciones».