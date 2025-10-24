Confirman nuevo sismo en Zulia, estos fueron los detalles que dio Funvisis

Un nuevo sismo sacudió la ciudad de Maracaibo, en el estado Zulia, y localidades cercanas en la tarde de este viernes, según confirmó en redes sociales la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).

Usuarios en redes sociales alertaron de un sismo cerca de las 5:30 de la tarde de este 24 de octubre. Aunque la mayor parte de los reportes provienen de Maracaibo, también se habría percibido en el estado Mérida.

Funvisis precisó que el sismo tuvo una magnitud de 4.8 grados, con una profundidad de 72,5 kilómetros. El epicentro estuvo ubicado a 29 kilómetros de Paraguaipoa, en las costas zulianas hacia el Golfo de Venezuela.

El Servicio Geológico Colombiano publicó un boletín preliminar indicando que el sismo tuvo una magnitud de 5.4 grados. Sin embargo, el reporte actualizado, publicado unos minutos después, disminuyó la intensidad del temblor.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2025-10-24, 16:30 hora local Magnitud 4.7, Profundidad 66 km, Cerca de la Costa de Venezuela ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo #Temblor pic.twitter.com/36DwBExzre — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) October 24, 2025



Aunque el epicentro se ubicó en el estado Zulia, el sismo también se pudo percibir desde varias localidades colombianas, como Riohacha, Valledupar, Maicao y Albania.

UN NUEVO SISMO

A pesar de no tener una gran intensidad, este sismo no pasó desapercibido entre la comunidad zuliana. Hace un mes, hubo dos fuertes temblores en la pequeña población de Mene Grande, con una magnitud entre 6,2 y 6,3.

Luego de más de decenas de réplicas, la ráfaga de temblores dejó un saldo de un fallecido, 110 heridos y daños en varios edificios. El sismo más intenso se pudo percibir en todo el centro y occidente del país.