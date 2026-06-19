Confirman excarcelación de militar acusado de «conspirar» contra Maduro, tiene medidas cautelares

El capitán de fragata Carlos Piña, quien estuvo detenido desde 2022 y acusado «conspirar» contra Nicolás Maduro, fue excarcelado este viernes, según informó el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve).

La ONG recibió la confirmación de parte de la familia de Piña. El militar permaneció detenido en el Centro Penitenciario de Occidente de Santa Ana, estado Táchira, y salió de la cárcel con medidas cautelares.

«Piña fue imputado por los delitos de inmigración ilícita de personas, asociación para delinquir y conspiración, junto a otras cuatro personas, entre ellas el estadounidense Jerrel Kenetmore», detalló Clippve.

El militar resultó detenido en 2022 cuando Kenetmore viajó a Venezuela para visitar a su pareja, Yasmina Guillarte, en Valencia, estado Carabobo. «Carlos Piña solo se iba a encargar de trasladarlo desde Táchira hasta esa ciudad como un favor», indicó.

ENCARCELAMIENTO DE PIÑA

De acuerdo al Clippve, Piña sufrió severos maltratos durante su encarcelamiento, a lo que se sumaron violaciones del debido proceso. «Carlos fue víctima de desaparición forzada y tortura», indicó.

«Celebramos que ahora pueda reencontrarse con su familia. Pero recordamos que es fundamental que la justicia actúe conforme a los derechos humanos y que se garantice también una reparación integral», sentenció la ONG.

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EXCARCELACIÓN | Desde el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, confirmamos, a través de sus familiares, la liberación del general de fragata Carlos Piña. El militar permanecía detenido desde 2022 en el Centro Penitenciario de Occidente de Santa Ana. estado Táchira,… pic.twitter.com/gb3pAqVUCj — Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) June 19, 2026

La excarcelación de Piña se dio unos meses después de que la justicia negó su solicitud de amnistía, alegando que su caso no podría ser incluido en esta ley. El militar había sido condenado a 14 años en prisión.

Las autoridades han excarcelado a más de mil presos políticos, incluyendo a Piña, en los últimos meses. Sin embargo, estimaciones independientes indican que todavía hay entre 389 y 565 personas que permanecen detenidas por motivos políticos.