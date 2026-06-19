«Pónganse pilas que les va a llegar la ley»: 13 licorerías fueron cerradas en Caracas durante fiscalizaciones

Funcionarios de la Policía de Caracas continúan realizando operativos de control y fiscalización en establecimientos comerciales.

«Se han realizado 13 cierres de licorerías y aplicación de la ordenanza. Por contaminación sónica se ha intervenido y sancionado 32″ casos», comentó la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez.

En ese sentido, aseguró que continuarán con los operativos en la ciudad. «Aquí nadie se va a parar cuando uno agarra un caso hasta que no quede resuelto para el beneficio de todos no lo soltamos», comentó.

«Pónganse pila las licorerías que les va a llegar la ley y que cumplan con la ordenanza. Nuestra policía está actuando», dijo.

Vale recordar que a principios de mes los funcionarios de la Policía de Caracas realizaron un operativo especial ante las denuncias de vecinos por ruidos excesivos.

«Escuchando a nuestras comunidades y atendiendo sus reportes sobre ruidos fuertes a altas horas de la noche, la Policía de Caracas realizó este fin de semana un operativo especial de supervisión en locales comerciales, con el foco puesto en mitigar la contaminación sónica», informó la alcaldesa Carmen Meléndez en un mensaje divulgado en sus redes sociales.

Asimismo, supervisaron locales que expenden bebidas alcohólicas después de la hora permitida.

«Nos encontramos acá el equipo multidisciplinario creado por la Policía de Caracas y el equipo de la Alcaldía de Caracas con el fin de darle cumplimiento a la Ordenanza de Convivencia Ciudadana, Justicia y Paz para aquellas personas que están incumpliendo con la venta de bebidas alcohólicas luego del horario establecido, de igual manera con la contaminación sónica», dijo uno de los funcionarios policiales desde un local sancionado.