VIRAL: Cóndor andino nacido en Mérida dio sus primeros pasos y todo quedó grabado

Este lunes los expertos del Centro de Conservación Mundo Safari Zoo en Mérida registraron los primeros pasos del cóndor andino nacido el pasado 22 de diciembre en el recinto.

«Sus primeros pasos todos emocionados en el Centro de Conservación Mundo Safari liderando el programa de conservación del cóndor andino en Venezuela», indicaron.

En el clip se puede ver a la pequeña pichona levantándose y dando sus primeros pasos mientras se tambalea de un lado a otro.

En este sentido, recordaron en la publicación que se trata de la primera polluela de cóndor en el país después de más de 22 años. «Un hito en la historia».

«Grupo de profesionales se abocaron para la preproducción de esta especie en cautiverio liderada por el veterinario Adrián Carrero y su equipo del centro de conservación ex situ Mundo Safari en Mérida», añadió.

Según lo ha reportado el personal del Mundo Safari Zoo, el cóndor hembra está creciendo sana y fuerte. «Es un suspiro de alivio para nuestras montañas y un latido de esperanza para toda la Sierra Nevada de Mérida».

La pequeña, a la cual aún le están creciendo sus plumas, sigue bajo el cuidado y ala protectora de su madre.

El Programa de Conservación del Cóndor Andino en Venezuela busca devolverle a nuestros cielos al cóndor andino, considerado como guardián ancestral de la cordillera.