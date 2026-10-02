«Condiciones mínimas de seguridad y protecciones legislativas para los animales», las exigencias de una diputada a la AN

La diputada Carlyana Arriechi pidió este viernes «condiciones mínimas de seguridad para los animales» y protección para las mascotas y la fauna del país, en el marco del Día Mundial de los Animales.

Arriechi encabezó el fin de semana una marcha hasta la Asamblea Nacional para presentar el Proyecto de Ley Integral de Protección Animal. Para la diputada, es crucial tener un marco legislativo que reconozca a los animales.

«No es la primera vez que el venezolano y que el caraqueño sale a defender y a pedirle al Estado venezolano que garantice, a exigirle que garantice condiciones mínimas de seguridad para los animales. Ha sido una lucha ardua», dijo Arriechi en Globovisión.

La parlamentaria aseguró que desde el 2022 han solicitado «a la Asamblea Nacional como instrumentos legislativos». Tras presentar el proyecto, se han dado debates en la Comisión de Desarrollo Social Integral.

HOMENAJE A LOS ANIMALES

Decenas de perros de rescate colaboraron en las labores de búsqueda de sobrevivientes tras los terremotos del 24 de junio. Para Arriechi, una legislación que tome en cuenta la sintiencia (capacidad de tener experiencias subjetivas) de los animales sería un acto de justicia.

«Qué mejor forma de reconocer la heroicidad y el protagonismo que tuvieron los animales, especialmente los caninos, en el terremoto, que reconocer la garantía jurídica de su sintiencia animal», dijo Arriechi.

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La parlamentaria concluyó que el Estado debe tener «reconocimiento y sensibilización» con la situación de los animales. «Hay que construir este camino donde todos garanticemos y podamos respetar la vida en todas y cada una de sus formas», añadió.