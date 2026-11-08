Conatel habilitó sistema para acelerar cambios en protocolos de Internet con este propósito

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) activó una herramienta digital en su plataforma «Conatel en Línea» para que los operadores entreguen sus planes de transición al protocolo de Internet IPv6, con el propósito de modernizar las redes en Venezuela.

Según el organismo, la plataforma «permitirá automatizar y estandarizar la entrega de los planes» y facilitará la supervisión de la tecnología dual stack, la cual permite el uso simultáneo de los protocolos IPv4 e IPv6.

La iniciativa busca optimizar el tráfico de datos, eliminar progresivamente el sistema de traducción de direcciones conocido como CGNAT y elevar la seguridad en la infraestructura tecnológica nacional.

El despliegue responde a la Providencia Administrativa N.º 096, divulgada en la Gaceta Oficial N.º 43.150 del 16 de junio de 2025. El texto dio «un plazo máximo de dos años para que los operadores adapten sus redes, equipos y programas al protocolo IPv6».

Esta implementación surge tras el anuncio del Ejecutivo sobre el levantamiento de restricciones a diversos portales informativos y plataformas digitales en el país.

El 17 de septiembre, Conatel notificó a las empresas de telecomunicaciones «sobre el restablecimiento del acceso a varios medios nacionales e internacionales», medida que el Gobierno amplió con nuevas disposiciones el 25 de septiembre.

A pesar de estos anuncios, la apertura mantiene un carácter parcial. La organización VE sin Filtro documentó que «hasta el 30 de octubre, todavía permanecían bloqueados 140 dominios de Internet», incluyendo sitios de noticias y herramientas contra la censura.

El 3 de noviembre, la ONG refutó las declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien afirmó «que todos los medios de comunicación habían sido desbloqueados».

Sobre este punto, VE sin Filtro puntualizó que «hasta el 29 de octubre, solo 48 dominios habían recuperado el acceso a través de todos los proveedores de Internet», mientras que 74 registraban un levantamiento parcial en al menos una operadora.