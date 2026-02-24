Con gritos a la distancia: Así lograron los familiares comunicarse con los presos políticos en el Rodeo I

Momentos llenos de emoción se vivieron a las afueras del Rodeo I cuando familiares de presos políticos se organizaron para comunicarse con los privados de libertad con gritos y así saber cómo se encuentran.

En el clip se puede ver como con entusiasmo el grupo, en su mayoría mujeres, se posicionan en un lugar lo más cercano al penal posible. En el video los presos políticos informaron que la mayoría sigue en huelga de hambre.

Esta protesta surge tras la aprobación y promulgación de la Ley de Amnistía el pasado jueves y que todavía no ha abierto las celdas como lo prometió Jorge Rodríguez el pasado 8 de enero.

"La mayoría seguimos en huelga de hambre", gritan los presos políticos del Rodeo I, durante la medianoche. Una de las maneras de comunicarse con sus seres queridos. Lo hacen varias veces al día.

Sin embargo, uno de los momentos más sentimentales de la noche ocurrió durante el intercambio de mensajes de cariño entre los familiares y los presos políticos. Madres, hermanas e incluso hijos de los detenidos gritaron desde el lugar para darles fuerza y acompañamiento.

Mientras tanto, los privados de libertad también les pidieron información sobre el estado de las liberaciones en otros centros de reclusión, así como los diferentes procesos de negociación que se están llevando a cabo.

Una de las mujeres contó que poder comunicarse de esta manera le da ánimos tanto a ellas como a los detenidos.