Gobierno desmintió que Delcy Rodríguez esté impulsando una reforma constitucional en el país

El gobierno venezolano desmintió que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, impulsara un proyecto para una reforma constitucional en Venezuela.

La noticia que calificaron como «fake» decía que la propuesta la iba a llevar hasta el parlamento el diputado Bernabé Gutiérrez y supuestamente iba a consistir en algunos puntos claves como: «Eliminar la reelección indefinida. Vuelve el Congreso bicameral. Impone un presupuesto para el aumento de sueldos. Elimina ministerios», dice el texto.