Venezuela

Gobierno desmintió que Delcy Rodríguez esté impulsando una reforma constitucional en el país

Angel David Quintero
Angel David Quintero
1 Min de Lectura
"Constituye una provocación hostil": Gobierno de Maduro denunció "ejercicios militares" de Trinidad y Tobago coordinados por los EEUU
Foto: Wikipedia

El gobierno venezolano desmintió que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, impulsara un proyecto para una reforma constitucional en Venezuela.

La noticia que calificaron como «fake» decía que la propuesta la iba a llevar hasta el parlamento el diputado Bernabé Gutiérrez y supuestamente iba a consistir en algunos puntos claves como: «Eliminar la reelección indefinida. Vuelve el Congreso bicameral. Impone un presupuesto para el aumento de sueldos. Elimina ministerios», dice el texto.

- Publicidad -
Ad image

 

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

📲 Sigue nuestras noticias en tiempo real uniéndote a las comunidades de Caraota Digital dando click: WhatsApp + Telegram. También tenemos app, descárgala: iOS  y Android 🌱

TASA BCV Jue 18/06
$ USD: 602,33 Bs
EUR: 698,22 Bs
Jojobet Girişnieuwsmatbetmeritbet girişcasibommaltepe eskortmatbetmatbetcasino siteleriDeneme Bonusu Veren Sitelergrandpashabetmeritbetjojobetcasibombetparkbetpark girişGrandpashabetgrandpashabetcasibomGrandpashabetjojobetmeritbetGrandpashabetGrandpashabetGrandpashabetПроститутки Бишкекаcasibomgrandpashabetmeritbetcasibomjojobet girişgrandpashabetmeritbetaagrandpashabet girişjojobetDeneme bonusudeneme bonusuMadridbetMadridbetJojobetJojobetgrandpashabet girişholiganbetgrandpashabet