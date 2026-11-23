La plataforma para el intercambio de criptomonedas, Binance, estrenó para Venezuela su nuevo servicio financiero de compras a crédito, hasta 1.000 USDC, informó el portal CriptoNoticias.

Según la información difundida, la plataforma anunció, en principio, que su nueva herramienta de compras a crédito estaría disponible inicialmente en Argentina y México. Sin embargo, se conoció que su alcance es mayor.

CriptoNoticias explicó que pudo comprobar que Binance puso en vigencia la herramienta “Pay Later”, para Venezuela, el 17 de noviembre. Esto a pesar de que el país no figuraba entre los mercados incluidos en el anuncio oficial.

Este producto permite financiar compras utilizando bitcoin (BTC), ether (ETH) o BNB como garantía, sin necesidad de vender esos activos.

La empresa señaló que el servicio comenzaría a funcionar para usuarios elegibles de Argentina y México, con planes de extenderlo gradualmente a otros mercados.

Sin embargo, la disponibilidad en Venezuela indica que el acceso no se limita estrictamente a los dos países mencionados.

CÓMO FUNCIONA

Este nuevo servicio de Binance es diferente al de una tarjeta de crédito convencional. En lugar de ofrecer financiamiento sin respaldo, utiliza los activos digitales que el cliente mantiene en su cuenta como garantía de la deuda.

El límite de crédito puede alcanzar los 1.000 USDC, aunque el monto disponible no puede superar el 50% del valor de las garantías elegibles.

Por ejemplo, quien disponga del equivalente a 1.000 dólares en bitcoin podría obtener hasta 500 USDC para financiar sus compras. Pero, solo puede hacerlo, siempre que cumpla con los requisitos de la plataforma.

De esta forma, el préstamo se genera al momento de pagar y la garantía correspondiente queda bloqueada.

Sin embargo, Binance aclaró que el servicio contempla compras mediante Binance Card o pagos con códigos QR, donde estas opciones estén habilitadas.

Por otro lado, la deuda no genera intereses si se cancela completamente antes del primer día del mes siguiente. Pero, los saldos vencidos pueden acumular intereses y cargos adicionales.

RIESGOS

Pero, no todo es tan fácil. Existe un riesgo que no depende de la puntualidad del usuario. Si el precio de los activos utilizados como garantía cae demasiado, Binance puede liquidarlos para cubrir el préstamo.

Por otro lado, CriptoNoticias aclara que, en el caso de Venezuela, no significa necesariamente que todos los usuarios del país pueden acceder al producto.

Cabe recordar que Binance condiciona su utilización a requisitos de elegibilidad y verificación de identidad.