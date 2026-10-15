Conoce lo nuevo que trae Binance para Venezuela: así será el proceso

La empresa Binance, que opera el mercado más grande de trading de criptomonedas, anunció este jueves una nueva función en Venezuela, la cual facilitarán las transferencias en bolívares en la aplicación.

Binance informó en su página web sobre la habilitación para hacer depósitos directos en bolívares en la plataforma. Esta herramienta permite los depósitos vía pago móvil o con transferencias bancarias regulares.

Los usuarios ahora podrán fondear (depositar o transferir) en sus cuentas de Binance mediante uno de los dos métodos de pago habilitados. Luego, tendrán la opción de adquirir criptomonedas o stablecoin, como USDT o USDC, con esos bolívares.

Igualmente, Binance aclaró que esta herramienta se encuentra en fase de prueba y habrá «acceso limitado a usuarios seleccionados». «Revisa tu correo electrónico o ingresa al siguiente enlace para verificar si fuiste elegido», indicó la plataforma.

PROCESO EN BINANCE

Uno de los aspectos más importantes de esta función es que tiene una comisión del 0% para fondear con bolívares. En caso de que vayas a hacer un depósito en una cuenta bancaria, la comisión será del 0,3%, según Binance.

Esta función estará disponible de lunes a domingo, entre las 12:01 am y las 8:59 pm. Para usarla tendrás que seleccionar «depositar» en la cuenta de Binance, luego elegir cómo pagar e ingresar los datos solicitados.

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Binance aclaró que los servicios de transferencia, recepción y retiro de los bolívares son prestados por Casa de Cambios Insular, una entidad licenciada por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) y el Banco Central de Venezuela (BCV).

A mediados de agosto, la tarjeta virtual prepagada Binance Card comenzó a estar disponible en Venezuela. Entre sus principales características y beneficios destaca la posibilidad de realizar pagos mediante criptoactivos.