¿Cómo solicitar los créditos de viviendas en la banca pública? Los puntos claves que debes conocer

El Banco de Venezuela anunció que las familias que han perdido sus viviendas principales por los terremotos del 24 de junio tendrán una vía digital para optar a un hogar a través del Plan Venezuela Renace con los créditos acordados por el gobierno con la banca nacional.

«Las familias afectadas van a encontrar a través de nosotros por el fondo de Venezuela Renace la posibilidad de restablecer un hogar a través de la compra de una vivienda. En el Banco de Venezuela, en su página, van a conseguir un enlace que los va a llevar a cuáles son los requisitos y el paso a paso para poder optar a la gestión del trámite del crédito», explicó la vicepresidenta de negocios integrales del Banco de Venezuela, Francesca Alessandrello.

En este sentido, destacó que se trata de un proceso completamente digital. Asimismo, aclaró que los afectados que no tengan cuentas con el Banco de Venezuela podrán abrir una de manera digital, la cual podrán activar posteriormente en sus oficinas, y luego podrán comenzar de inmediato con el proceso para solicitar el crédito.

LEA TAMBIÉN: ASOCIACIÓN BANCARIA REVELÓ NUEVOS DETALLES SOBRE SUBSIDIO Y CRÉDITO PARA LA COMPRA DE VIVIENDAS TRAS EL 24JUN

«Los planes contienen un subsidio. Búscate una vivienda, si está entre 70.000 dólares y 100.000 dólares vas a conseguir un subsidio del 50% y para el otro 50% se otorgará un crédito a 25 años con 12 meses de gracia al 5% de interés podrás pagar esa diferencia», explicó.

En el caso de las viviendas que tengan un valor de hasta 70.000 dólares, el Estado va a subsidiar el 80% de ese valor y dará un crédito del 20% restante a 25 años con 12 meses de gracia al 5% de interés.

«Una vez que recibamos una solicitud con su expediente completo tenemos que entregar una respuesta a los cinco días. El fondo Venezuela Renace está para acompañarlos. Hagamos las cosas paso a paso, con tranquilidad», concluyó.

LOS REQUISITOS

Ingresas a través de BDV en línea con tu usuario y contraseña, selecciona la opción. Solicitudes / Crédito Social. El proceso es totalmente digital.

Planilla de solicitud de crédito completamente llena, legible sin borrones ni tachaduras, debidamente firmada por el solicitante y co-solicitante.

Fotocopia legible y vigente de la cédula de identidad del solicitante y co-solicitante.

RIF del solicitante y co-solicitante

Certificado Digital del Censo del inmueble colapsado emitido por la Comisión Presidencial de Habitabilidad.

Certificado que acredite la titularidad sobre la vivienda colapsada avalada por el Saren.

Si tu inmueble pertenecía a la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), en lugar del certificado avalado por el Saren, podrás presentar cualquiera de estos requisitos:

Comprobante del censo de personas afectadas emitido por la Comisión Presidencial de Habitabilidad.

Más una de las siguientes opciones:

Copia del Rif consignado, siempre que su dirección fiscal coincida exactamente con la dirección del inmueble indicada en el comprobante del Censo (al cumplir esta coincidencia, no requerirá ningún documento probatorio adicional de esta lista).

Copia del Título de Propiedad Familiar.

Documento de compra venta del inmueble.

Acta de adjudicación o asignación emitida por el ente estatal correspondiente.

Dos estados de cuenta bancarios donde conste el domicilio exacto, con fecha de corte Junio 2026 o fecha anterior dentro de los últimos 12 meses.

Factura formal de un servicio básico (luz, agua, línea telefónica o internet) a nombre del solicitante con fecha de emisión entre Julio del 2025 y Julio del 2026.

Además, deben presentar certificación de ingresos o constancia de trabajo. En caso de poseer co-solicitante debe presentar los mismos recaudos. También los tres últimos estados de cuenta bancarios.

Con los requisitos antes indicados, la entidad financiera podrá evaluar capacidad de pago y emitirá un certificado de PreAprobación.

FORMAS DE PAGO

Según el banco, será por cuotas contentivas de capital e intereses que pueden ser mensuales, bimestrales, trimestrales o semestrales.

«Las cuotas, a ser pagadas en bolívares, serán el resultado de multiplicar la deuda en Unidad Valor de Crédito (UVC) por el valor del Índice de Inversión (IDI) a la fecha de pago, siempre y cuando sea mayor o igual al Índice de Inversión (IDI) de la fecha de liquidación del crédito. De ser inferior el Índice de Inversión (IDI) en la fecha de pago de la cuota, se calculará en base al Índice de Inversión (IDI) de la fecha de la liquidación del crédito», indicó.